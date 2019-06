Carmen Lomana cuenta cómo le estafaron 14.000 euros

Carmen Lomana fue estafada con 20.000 euros por una persona que se hacía pasar por el asistente personal de Susanna Griso. La socialité ha contado cómo sufrió el delito en el programa Buenos días Madrid.

Félix Ramos, como se llama el presunto estafador, se hizo pasar por el asistente personal de la presentadora catalana y, además, dijo tener una productora y ser el representante de una conocida cadena de radio. Con esta falsa descripción, engatusó a Carmen Lomana hasta lograr estafarla. Según ha contado ahora ella, este hombre le ofreció comprarle un billete de un viaje a Malta para recibir un supuesto premio. "Dame el número de tu tarjeta que te saco el billete..." fueron las palabras que le dijo Ramos a Carmen para conseguir el número de una de sus cuentas.

Lomana accedió y le proporcionó el número y la contraseña de una tarjeta bancaria que no utilizaba habitualmente. Días después, hizo el viaje a Malta y a su vuelta a España fue cuando recibió la fatídica noticia. "Me llaman del banco y me dicen: 'Carmen, tienes un descubierto porque te ha llegado la visa con una cantidad de cargos...'", ha relatado la ex concursante de Masterchef Celebrity.

Unos cargos inesperados que habrían ascendido hasta los 14.000 euros. Al parecer, el estafador se podría haber dado algún que otro "caprichito" con el dinero de Lomana. Entre sus gastos se encontraban unas compras en un conocido supermercado: "Me enteré de que los pedidos de Mercadona iban a su domicilio, era una casa que además no pagaba", ha apuntado la coleccionista de alta costura.

Lomana ha desvelado que interpuso una denuncia para ponerle fin a esta historia, pero la retiró después: "Yo lo retiré porque él me llamó muy apenado. Lo retiré para no llegar a la vista". Haciendo honores de su solidaridad, Lomana se ha sincerado: "No quería que fuera a la cárcel, le iban a pedir tres años... Me daba pena, pensé que eso le iba a servir de escarmiento", sentenció la colaboradora de televisión.