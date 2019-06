Madonna, otra víctima de Harvey Weinstein: "Se me insinuó y trató de sobrepasarse"

La cantante Madonna ha confesado en una entrevista que ella también sufrió el acoso del productor de Hollywood Harvey Weinstein: "Harvey cruzó algunas líneas y límites y se me insinuó sexualmente".

Sucedió en 1991, durante el rodaje de su película documental En la cama de Madonna: "Él estaba casado en ese momento y, realmente, no estaba interesado. Lo hacía con muchas otras mujeres del negocio". Y ha añadido: "Todos pensábamos que Harvey podía hacerlo porque tenía mucho poder y sus películas eran tan exitosas que todos querían trabajar con él, así que había que aguantar".

A sus 60 años, Madonna ha asegurado que se alegró mucho cuando saltó el escándalo del Me Too en octubre de 2017: "Dije: 'Por fin". No me alegro de que entre en la cárcel. Eso no es bueno para el karma. Pero sí fue bueno que alguien que había estado abusando durante tantos años de su poder fuera llamado a declarar".