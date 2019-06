Bibiana Fernández declara la guerra a la censura en las redes con una foto desnuda

"No es posible que los hombres tengan pezones y las mujeres no", dice Bibiana Fernández, indignada con la censura de las redes sociales que no permiten que se vean los pezones de las mujeres.

La actriz, que cumplió 65 años en febrero, ha publicado una foto en Instagram posando desnuda al salir de la ducha antes de ir al programa en el que trabaja que ha revolucionado la red social.

Lea también: Bibiana Fernández se opera abdomen y labios para estar más bella tras denunciar que Hacienda la asfixia

"No es posible que los hombres tengan pezones y las mujeres no". "Es un tema que puede parecer una frivolidad porque realmente no es lo más importante de esta vida. El hecho de que una mujer que se hace una masectomía y pierde el pezón se sienta menos mujer implica que le damos una importancia al pezón que no debería tener", dice Bibiana.

Antes podías enseñar los pezones, ¿qué está pasando?

"Todo esto es por los americanos. Hay una involución y yo, que soy hija de la primera transición siento que he perdido la libertad", ha comentado la colaboradora. Hace menos de un mes, Bibiana comenzó esta denuncia de la censura hace un mes al publicar una foto de hace años. "Entonces podías enseñar los pezones, ¿qué está pasando?", preguntaba.