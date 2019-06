La escapada 'random' del CEO de Twitter en Madrid: de los huevos de Lucio a la Feria del Libro con Bartual

Jack Dorsey, fundador de Twitter, está disfrutando de unos días de vacaciones en Madrid junto a Biz Stone, co-fundador de la red social. Durante su visita, el empresario de 42 años ha sucumbido a los grandes placeres que ofrece la capital, entre ellos, los famosos huevos rotos de Casa Lucio.

El programador estadounidense cenó este miércoles en el conocido restaurante y compartió la visita con sus más de cuatro millones de seguidores en Twitter: "Comida increíble", escribió Dorsey, que con esta velada se saltó la extrema dieta que sigue a diario.

Amazing meal at @casa_lucio pic.twitter.com/hVwDvgftgL

Y es que, según confesó hace un par de meses, tan solo come una vez al día, entre las 18.30 y las 21.00, y su menú está formado por una proteína, que puede ser pollo, carne o pescado, y vegetales, que van desde la ensalada hasta las espinacas, pasando por los espárragos y las coles de Bruselas. Asimismo, Dorsey reconoció que durante el fin de semana solo consume líquidos: "La primera vez que lo hice, como al tercer día, sentí que estaba alucinando. Fue un estado extraño. Pero las dos siguientes veces que lo hice, me resultó tan evidente cuánto de nuestros días se centra en las comidas, y cómo cuando estaba ayunando por más tiempo sentía cómo si el tiempo fuera más despacio", declaró.

Ando de paseo por el parque del Retiro desde hace un par de horas, en la Feria del Libro de Madrid. Iba todo muy normal hasta que de repente he conocido a @jack y a @biz. Such a pleasure to meet Twitter's dads! pic.twitter.com/09neBC6KSU