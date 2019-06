Kim Kardashian muestra cómo se levanta los pechos con cinta adhesiva cuando va sin sujetador

La imagen que más sigue dando de qué hablar en este sentido retrata a Kim con su enorme volumen de pecho. Le gusta lucir escotes de vértigo sin llevar ropa interior. ¿Pero cómo lo hace?

Ella misma explica uno de sus trucos: esparadrapo. Sí, has leído bien, esparadrapo. "Los sujeto con cinta adhesiva para hacer el efecto de levantarlos y aunque me lleva un poco de trabajo, merece la pena", asegura Kim. Pero, ¿qué usar exactamente? Le sirve desde cinta adhesiva normal a cinta de embalaje, pero su favorita es "la cinta gaffer, que es la que pega mejor".

El consejo final es muy importante: "Asegúrate antes de ponértela de que no te has embadurnado con lociones o aceites porque no pega", dice. Y otra cosa: "Prepárate para cuando llega el momento de quitártela...".