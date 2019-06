Carla Pereyra desmiente su boda 'secreta' con Simeone

La modelo Carla Pereyra y el entrenador del Atlético Diego Simeone no se han casado, tal y como afirmaron algunos medios este miércoles. Ella misma lo ha desmentido desde Antigua, donde disfruta de unas vacaciones familiares.

Ni boda íntima, ni civil ni nada de nada. Carla Pereyra ha desmentido a Hola que Simeone y ella se casaran hace unos días. La modelo y el entrenador se comprometieron en diciembre: "Que Diego me pidiera matrimonio fue una sorpresa total, pero era un paso que nuestro propio camino nos marcaba", confesó la argentina.

Aún no hay fecha exacta del enlace pero será en septiembre y en la Toscana. La novia ya ha empezado a planear algunos detalles del gran día: "Seguramente sea una boda íntima. A veces es necesario guardarse estos momentos para compartirlos solo con la gente que nos quiere. Me la imagino rodeada de nuestra familia, la prioridad es que coincida que todos podamos estar juntos. Esta boda, sobre todo, será una unión para celebrar el amor y el romanticismo... Por ese lado, sí que me hace especial ilusión".

Carla Pereyra y Simeone llevan juntos cinco años y son padres de dos niñas, Francesca y Valentina. Además, el ex futbolista ya tiene otros tres hijos, fruto de su anterior matrimonio con Carolina Baldini, Giovanni (23), Gianluca, (20) y Giuliano (16), los tres futbolistas.