Rafael Ruiz, de Los del Río, dará su versión sobre la demanda de paternidad

Es muy posible que el nombre de Rafael Ruiz Perdigones no les diga nada a la mayoría de los morales. Pero si decimos que es uno de los dos integrantes de Los del Río empezamos a saber de quién hablamos. La mitad del dúo que ganó 60 millones de euros gracias a una sola canción, Macarena, se enfrenta a una demanda de paternidad.

Desde el Juzgado de Dos Hermanas, localidad sevillana en la que nació y reside el cantante se ha filtrado que las pruebas de ADN han dado positivo, es decir, que su indentidad genética es compatible con la relación paternofilial objeto de demanda. Uno de los cuatro hijos de Rafael Ruiz actúa como mánager y portavoz de su padre, pero prefiere no decir mucho cuando Informalia le llama por teléfono: "No va a hacer ninguna declaración, y además está de viaje", nos dice tras mucho insistir. "Llegado el momento explicará lo que tenga que explicar y dará su versión, que es la buena", añade. El hijo del artista nos recuerda que ni su padre ni el otro componente del dúo son personajes habituales de la prensa del corazón y adelanta que por eso "no entrará en dimes y diretes con este tema tan complicado".

Pero la demanda de paternidad existe, como recogía la revista Diez Minutos este miércoles, y la inmensa fortuna amasada a golpe de baile y actuación por uno de los componentes de Los del Río en décadas de éxitos puede verse afectada si un nuevo heredero surge del pasado, y de una sentencia judicial que está por verse cómo acaba.

Solo Macarena vendió más de 100 millones de discos en todo el mundo. Los propios cantantes reconocían hace meses que el single del hit que bailaron hasta varios presidentes y primeras damas de Estados Unidos les reportó 60 millones de euros.

Rafael Ruiz lleva casi medio siglo casado con María Isabel Romero, su novia de toda la vida, a la que conoció mientras paseaba por su pueblo natal, Dos Hermanas. "Iba caminando por el pueblo y vi una chavalita morenita. No sé si estaba pintando un zócalo. Era muy negrita, pero muy linda. Me encantó y le dije que parecía una conejita. Le sentó regular", le contaba a Bertín Osborne el artista hace tiempo en televisión. El cantante explicó entonces al presentador de Mi casa es la tuya que le costó que le aceptara, pero al final no solo logró conquistar a María Isabel sino que tuvieron cuatro hijos: Rocío, que cumple 45 este jueves 6; Rafael, de 43; Isabel María, de 39; y Carolina, de 37.

Rafael lleva cantando junto a Antonio Romero desde que tenían 14 años. No siempre estuvieron sustentados por la fama de Macarena. Al principio, en los sesenta, ambos recorrían España de pueblo en pueblo como tantos artistas. Empezaron actuando en las casetas de la Feria de Sevilla, por las propinas que les daban y hasta por la comida. Sin embargo, enseguida lograron sacar su primer disco. Se fueron a hacer las Américas, regresaron y en 1969 Lola Flores les contrató para actuar en su sala madrileña, Caripén, aunque fue Fernando Falcó, marqués de Cubas, quien les introdujo en la alta sociedad madrileña de la época porque le entusiasmaba tenerles en las fiestas.

Los del Río fueron por ejemplo las estrellas en la puesta de largo de Cari Lapique en el Marbella Club, pero han cantado para la mujer de Franco, Carmen Polo, y hasta para el mismísimo rey Juan Carlos en el palacio de La Zarzuela. Pero no termina ahí su vida cosmopolita: en más de sesenta años, su álbum de fotos incluye como fans al rey Hussein de Jordania, en cuyo palacio de Amán actuaron, a Jackie Kennedy y por supuesto a la duquesa de Alba, que gozaba cada vez que podía escucharles en vivo y en directo en sus palacios de Madrid o Sevilla.

Pero la locura les llegó en el año más internacional de España: el año de las Olimpiadas de Barcelona y de la Expo de Sevilla. En 1992 Rafael y Antonio grabaron Sevilla tiene un color especial con motivo de la Exposición Universal en la capital andaluza. Parecía que habían tocado techo pero solo un año después llegó Macarena, que puso a bailan al mundo entero y les colocó en el absoluto número 1 de la lista Billboard estadounidense durante 14 semanas consecutivas. El tema se mantuvo en la lista 4 años.

La imagen del hombre destinado a ser el más poderoso de la época, Bill Clinton, bailando la canción en su campaña hacia la Casa Blanca dio la vuelta al mundo. El alcalde de Nueva York proclamó el 14 de febrero como el Día de Macarena en 1997. ¡Qué casualidad: el día del amor!