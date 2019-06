Letizia y su biblioteca feminista: sabemos todo lo que compró en la Feria del Libro

La reina Letizia es una apasionada de la literatura y la inauguración de la Feria del Libro de Madrid es una de sus citas favoritas. Fue el pasado viernes y no salió de allí con las manos vacías: se llevó nueve libros.

Y no todos para ella, sino también para sus hijas, la princesa de Asturias doña Leonor y la infanta Sofía, que han heredado la pasión por las letras de su madre. Este verano, las pequeñas de Zarzuela podrán deleitarse con tres libros muy interesantes: Cambiemos el mundo, de la activista juvenil sueca contra el cambio climático Greta Thunberg; Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes, de Elena Favilli; y Libros para mañana, un conjunto de obras reeditadas que acercan la política a los más pequeños con títulos como Hay clases sociales, Así es la dictadura o Cómo puede ser la democracia, según publica Hola.

Lea también: Letizia, con faldas y a lo loco para pasear con Manuela Carmena por Madrid

Además de comprar estas obras para las niñas, Letizia escogió otros seis títulos para ella y dejó clara su inclinación por la literatura feminista: compró Tsunami. Miradas Feministas, de Marta Sanz; y Retablo, donde la misma autora aborda temas como el fenómeno de la gentrificación o el outlet masivo comercial.

Aunque parece que la reina no le hace ascos a nada. También se hizo con la novela histórica de Julia Navarro Tú no matarás; la novela política La hija de la española, de Karina Sainz; Nosotras. Historias de mujeres y algo más, de Rosa Montero; y No hay vuelta atrás, de Melinda Gates, esposa de Bill Gates.