Miley Cyrus, acosada por uno de sus seguidores en Barcelona

Un seguidor de Miley Cyrus (26) trató de besarla agarrándola por la espalda en Barcelona horas antes de que la artista ofreciera una actuación en el festival Primavera Sound. Su marido, Liam Hemsworth, la protegió.

Miley Cyrus ha sido acosada por uno de sus seguidores a su llegada al Primavera Sound, donde un fan intentó besarla y abrazarla por la espalda y sin previo aviso. Los guardaespaldas de la cantante y su marido, Liam Hemsworth, lo apartaron con rapidez, ta y como se puede en el vídeo difundido en las redes sociales.

La cantante salía del hotel donde se hospedaba cuando se produjo el incidente. La que fue chica Disney trataba de abrirse paso entre la multitud para llegar a su cita con el festival catalán, donde también actuaron otros artistas internacionales como Carly Rae Jepsen y cantantes españolas, como Amaia de OT o Rosalía. Afortunadamente, todo quedó en un susto.

Miley presentó en España su nuevo disco, She Is coming, que ya ha provocado cierta polémica. ¿La razón? La cantante ha lanzado una sorprendente campaña de merchandasing que ha dejado a más de uno con la boca abierta: condones promocionales que tienen el precio de 20 euros. Los anticonceptivos cuentan con un envoltorio en el que se puede leer el título del disco (She is comming) y un número de teléfono falso. Los seguidores que se hagan con ellos a través de la página web de Cyrus recibirán también una versión digital y gratuita de su álbum.

No es la primera vez que Hannah Montana sorprende con sus tácticas de merchandising, aunque su hermana pequeña, Noah, se lleva la palma: comercializó una botella con sus lágrimas por el escandaloso precio de 12.000 dólares.