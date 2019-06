Pablo Iglesias y Podemos se compran una sede de dos millones de euros en Madrid

No pasa Podemos por sus mejores momentos. Quizás por eso, por aquello de darse una alegría, el partido de Pablo Iglesias e Irene Montero se ha dado un 'caprichito' al adquirir una nueva sede de dos millones de euros en Madrid.

Su nuevo cuartel general está situado en la Calle Francisco Villaespesa, en el barrio de Pueblo Nuevo. Se trata de una superficie de casi 2.180 metros cuadrados con garaje y tres plantas. El inmueble podría haberse pagado al contado y no hay constancia de que esté hipotecado, según asegura OK Diario.

En la web de Podemos aparece esta nueva compra. En el mismo documento, explican que el inmueble tendrá que ser reformado: las obras del nuevo espacio alcanzan los 650.000 euros.

Lea también - Otro terrible disgusto para Pablo Iglesias: Twitter se mofa de su debacle electoral

De esta manera, la formación de Iglesias se traslada desde su sede de dos plantas alquilada en la Calle madrileña de Princesa a este nuevo espacio, de dos millones de euros y con una importante reforma aún por realizarse.

La mudanza de Podemos no parece haber agradado a los vecinos de Pueblo Nuevo, que han manifestado su descontento públicamente: "Me parece una salvajada que se gasten esa cantidad ingesta de dinero. Creo que se puede emplear en otras cosas y que en los tiempos que corren no es necesaria una sede de estas dimensiones", ha comentado un hombre a la Cadena Cope. "Veo bien que quieran acercarse pero no a ese precio. Durante la campaña todo es carteles y discursos bonitos, pero es ahora cuando hay que continuar pisando la calle. Pero repito: no a este precio", alegaba otra vecina.

Mientras que el traslado se concreta, la formación morada sufre una nueva lucha interna, esta vez con Ramón Espinar como azote de Iglesias. El político ha cuestionado el liderato de su jefe tras las debacles electorales de los últimos meses. La nueva sede será el escenario en el que se dirima esta lucha, propia de Juego de Tronos.