La reina Isabel II saca los rubíes para impresionar a Donald Trump

La anfitriona del presidente de los Estados Unidos Donald Trump despidió a su invitado este lunes con una cena de gala en Buckingham Palace en la que dejó claro su poderío con una de las joyas más impresionantes: la tiara birmana de rubíes.

Es una de las últimas adquisiciones de la reina Isabel II. Elaborada en 1977, es de diamantes y cuenta con los 96 rubíes que le regaló el pueblo birmano por su boda con el duque de Edimburgo. La combinó con collar y pendientes a juego, adornados con rosas rojas Tudor y pétalos blancos, un despliegue al que Melania Trump trato de hacer frente con un elegante vestido de Dior de Alta Costura sin mangas y con un escote semitransparente, pues el protocolo le impedía lucir tiara, al ser Estados Unidos un país republicano.

"As we face the new challenges of the 21st Century, the anniversary of D-Day reminds us of all that our countries have achieved together."



