Kate Middleton enjuaga con joyas de ensueño el mal trago de recibir a los Trump

La duquesa de Cambridge no soporta a los Trump, pero como buena profesional y tal vez como futura reina debe hacer de tripas corazón y tragarse los desprecios y las fantochadas del presidente norteamericano de su esposa Melania.

El Reino Unido se halla en medio de una situación política sin precedentes, con la actual primera ministra en funciones, sin un sucesor claro y con el Brexit en su momento más incierto. Solo este panorama justifica la paciencia de la Corona británica con un mandatario que ha insultado públicamente no solo a Kate Middleton y a Meghan Markle, sino a todo el país: después de romper los más elementales principios diplomáticos, Donald Trump se ha permitido opinar sobre sus preferencias en cuando a quién debe suceder a Theresa May en el 10 de Dawning Street (Boris Johnson), ha sugerido que el país abandone la Unión Europea sin pagar la factura, y para colmo ha señalado al euroexcéptico Nigel Farage como negociador para llevar a cabo la abrupta salida.

Lea también: Melania Trump, en Inglaterra: tres looks para conquistar a Isabel II

La reina Isabel II, como en alguna otra ocasión a lo largo de su extensa vida, ha tenido que hacer de tripas corazón y recibir al presidente más grosero de todos los que ha conocido (y son unos cuantos). Por su país, lo que haga falta: ha puesto firmes a toda su real familia excepto a la duquesa de Sussex, que se encuentra de baja maternal, y a su marido, que se jubiló de la vida pública como acaba de hacer don Juan Carlos en España.

"As we face the new challenges of the 21st Century, the anniversary of D-Day reminds us of all that our countries have achieved together."



Watch the Queen's full speech at Donald Trump's state banquet:https://t.co/caLwHs0rvK pic.twitter.com/69cqanpA86