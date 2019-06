Melania Trump elige a Dior para cenar con la reina Isabel en Buckingham Palace

Melania Trump es ya toda una profesional del asunto: asesorada por los estilistas que trabajan a su servicio, la Primera Dama no decepcionó en la cena de gala que la reina de Inglaterra les ofreció a su marido y a ella en Buckingham este lunes.

El palacio que a Jackie Kennedy, en 1961, le pareció "de segunda clase", acogió este lunes la cena de gala que forma parte de los tres días de visita de Estado de Donald Trump al Reino Unido, rodeada de polémica por otra parte.

Melania Trump, más alta que las damas de la familia Windsor, incluida Camilla Parker Bowles, ha resaltado gracias a su estatura con su Dior blanco, el mismo color elegido por las otras grandes damas de la noche, con permiso de Theresa May, que iba de negro. La señora Trump ha escogido este modelo de la maison francesa en corte sirena y con la parte superior del escote con tela transparente, diseño que pertenece a la actual colección de primavera de Dior.

Meghan Markle se ha librado de la cita gracias a que disfruta de su oportuna baja maternal, con lo que no ha pasado por el trago de compartir velada con el presidente de Estados Unidos, que la insultó en público después de algún desprecio de la duquesa de Sussex hacia el mandatario norteamericano.

La primera dama ha completado su sobrio pero impecable estilismo con unos pendientes y un recogido sencillo. Melania no llevaba bolso, como las mujeres de la familia real, pero sí guantes por encima del codo.

Ivanka Trump también ha acompañado a su padre en este viaje. La hija del presidente escogió un vestido de Carolina Herrera en tafetán azul, con abertura delantera, apliques florales y cuello camisero de 10.000 euros, y completó su estilismo con un collar de perlas de varias vueltas ajustadas al cuello, y unos pendientes a juego.

"As we face the new challenges of the 21st Century, the anniversary of D-Day reminds us of all that our countries have achieved together."



Watch the Queen's full speech at Donald Trump's state banquet:https://t.co/caLwHs0rvK pic.twitter.com/69cqanpA86