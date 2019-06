Taburete, el grupo de Willy Bárcenas, contra la revista Mongolia: "Vaya basurilla estáis hechos"

Taburete, el grupo de música que lidera Willy Bárcenas, hijo del ex tesorero del PP, Luis Bárcenas, ha arremetido en Twitter contra la revista Mongolia después de que desde el medio se burlaran del aspecto de José Luis Martínez-Almeida, candidato del PP a la Alcaldía de Madrid.

El político popular concedió una entrevista en la que aseguró que "no hay manera" de casarle, palabras que utilizó la revista Mongolia para bromear: "No se explica, no", dijeron desde la sátira publicación.

La burla no sentó bien al grupo Taburete, que a través de su cuenta de Twitter contestó a la revista: "Lo de criticar a la gente por su aspecto físico, ¿es parte de la nueva izquierda? Vaya basurilla estáis hechos", les dijeron.

Lo de criticar a la gente por su aspecto físico, es parte de la nueva izquierda? Vaya basurilla estáis hechos ???? — TABURETE (@taburete89) 2 de junio de 2019

Desde Mongolia no se quedaron callados ante este ataque y respondieron a la banda de Willy: "Jaja, se nos enfadan los de Taburete. Lo de reírse del aspecto físico es parte de la sátira, desde los griegos a Quevedo, desde Juvenal a Gore Vidal. Pero, ¿qué cojones vais a saber vosotros de esto?", les preguntaban.

Jaja se nos enfadan LOS DE TABURETEEE. Lo de reírse del aspecto físico es parte de la sátira, desde los griegos a Quevedo, desde Juvenal a Gore Vidal pero... ¿QUÉ COJONES VAIS A SABER VOSOTROS DE ESTO? https://t.co/BffjcKHusX — Revista Mongolia (@revistamongolia) 2 de junio de 2019

La revista, además, publicaba una pantallazo de una entrevista del propio Willy al extinto Interviú en la que decía que "las jefas del PP son muy feas". La banda, entonces, desmentía estas palabras y cerraba la discusión contra Mongolia: "¡Zasca uhhh ahhh! Parece que tenéis 5 años. Por cierto eso no lo dijimos nunca. Interviú otros manipuladores. Y con esto se acabó, Twitter es vuestro, los escenarios nuestros", sentenciaban.

Zasca uhhh ahhh! Parece que tenéis 5 años. Por cierto eso no lo dijimos nunca. Interviú otros manipuladores. Y con esto se acabó, twitter es vuestro, los escenarios nuestros. ???????? — TABURETE (@taburete89) 2 de junio de 2019

Mongolia, eso sí, no había finalizado aún su respuesta. La revista arremetió por última vez contra ellos: "Hoy hemos vivido que los de Taburete, han tratado de darnos lecciones de moral. ¿NO ES MUY LOCO? A SU FAMILIA, NO. A NOSOTROS, SÍ. JAJA", escribían, dejando estas palabras como tuit fijado en su cuenta de la red social.