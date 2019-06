El desgarrador mensaje de la mujer de Reyes: "Espérame. Volveremos a ser una familia allá donde estés"

Noelia López, la mujer del futbolista fallecido en un trágico accidente de coche, publica en sus redes una emotiva y dolorosa despedida

Noelia ha sacado fuerzas para publicar una sentida despedida que ha compartido en este duro momento: "Amor de mi vida, no puedo soportar este dolor, que solitas nos dejas. Te llevas mis ganas de vivir. Hoy tengo q despedirme de ti pero no tengo fuerzas, te diré un hasta pronto porque tú y yo estaremos eternamente juntos. Espérame mi vida, volveremos a ser una familia donde estés", dice la viuda del futbolista en su cuenta de Instagram, junto a un vídeo donde aparece el Reyes con sus hijos.

"Ayúdame gordito porque no imagino la vida sin ti. Ayúdame a criar a nuestras hijas. Dame fuerzas, esas que no tengo. Te llevaremos en el pensamiento y vivirás por siempre en nuestros corazones. Nos has dado la mejor vida y nos dejas los mejores recuerdos", prosigue, en l nota, que ha recibido miles y miles de comentarios de apoyo.

"En los ojos de Noelia me mirarás y en la sonrisa de Triana sonreirás conmigo. Te amo y te amaré por siempre papi", concluye la publicación, seguida de esta desgarradora frase: "El destino ha querido que la anterior publicación de López fuera una foto de ambos en la que felicitaba a Reyes por los ochos años de amor. 'Y comprendí q cada quien está donde quiere estar y con quien quiere estar", aseguraba el malogrado futbolista.