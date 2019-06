Ana Guerra firma con éxito su primera vez en la Feria del Libro de Madrid

Nueva etapa de Ana Guerra. Tras su éxito como cantante, la exconcursante de Operación Triunfo ha entrado en una fase de escritora gracias a su libro Con una Sonrisa, donde cuenta la historia de su vida para tratar de explicar cómo se ha formado para llegar a dónde está.

"Es como si nos sentáramos a tomar un café y me preguntas oye y tú que has hecho y te lo cuento. Sobre todo, que la gente vea que no todo empieza en OT", explica la canaria.

Lea también: Ana Guerra se despide de Miami con un posado de alto voltaje

La cantante está participando en esta edición de la Feria del Libro de Madrid y durante la mañana ha estado firmando libros a los fans que se acercaban a su caseta. Ana Guerra ve sorprendida la expectación que ha generado este día con seguidores yendo desde otras partes del país.

"No me esperaba esto porque respeto a todos los grandes escritores que hay en esta feria. Pero me queda recibirles a todos con una sonrisa y quedarme aquí hasta que esto se acabe", asegura emocionada.

Con una Sonrisa muestra un relato de como hay que luchar por tus sueños para conseguirlos. Después de su participación en Operación Triunfo, Ana Guerra mantiene así sus ganas para pelear por los suyos.

Ana Guerra, la concursantes de Operación Triunfo que más fama y popularidad está alcanzando desde la época de David Bisbal, Chenoa y compañía, se encuentra haciendo su tour Reflexión por toda España, que compagina consu participación en el Primavera Pop y su gira con Cepeda.

Aún le queda tiempo para vivir su relación sentimental con el actor Miguel Ángel Muñoz y publicar fotografías como ésta, en lencería, en su cuenta oficial de Instagram que lleva decenas de miles de Me Gusta en apenas unas horas.