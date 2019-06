Neymar desmiente en un vídeo haber violado a una joven en París

Este sábado, en plena celebración de la final de la Champion en Madrid, saltaba la noticia: una mujer acusaba al delantero brasileño del Paris Saint Germain Neymar de haberla violado en el hotel Sofitel Arco de Triunfo de la capital francesa. Inmediatamente, el padre del jugador rechazaba las acusaciones y explicaba que se trataba de una "trampa" para extorsionar a su hijo. Poco después, el propio delantero negaba las graves acusaciones en un vídeo colgado en su cuenta de Instagram.

Como podemos ver, Neymar se dirige a sus seguidores en portugués, y dice que un "momento muy pesado", muy incómodo. Según él, la joven respondió favorablemente a sus peticiones. Al final del vídeo, no Neymar muestra su conversación y los selfies que intercambió.

La denunciante, que vive en Brasil, afirma efectivamente que conoció al jugador a través de Instagram y también explica que intercambió mensajes con él. Añade en su relato que Neymar la invitó a viajar a París y que se citaron en el citado hotel hotel de la capital francesa a mediados de mayo, en el Sofitel Arco de Triunfo, en concreto.

Según la presunta víctima, Neymar habría llegado "aparentemente embriagado" y tras conversar e intercambiar "caricias", se habría puesto "agresivo", forzándola a tener relaciones sexuales "contra su voluntad", tal y como denunciaba a la policía de Sao Paulo la mujer, cuya identidad no fue divulgada por la prensa.

La Secretaría de Seguridad de Sao Paulo, de la que depende la policía, ha confirmado a France Press que la denuncia ha sido registrada pero también que toda la información referente al caso es secreta.

El padre y agente del jugador confirmó que Neymar y la mujer se encontraron, pero aseguró que se trató de una "trampa" para extorsionar a su hijo. "Eso no es verdad, no cometió ningún delito. En realidad, Neymar está siendo chantajeado. Tenemos todas las pruebas y ya entregamos todo a los abogados", afirmó Neymar Santos, padre y representante del jugador, en una entrevista con la TV Bandeirantes. El padre afirmó que tras la primera cita la joven quiso volver a ver a Neymar, pero él no quiso, y a partir de allí intentó extorsionarlo a él y a su familia.

"Sé que mi hijo puede ser acusado de muchas cosas, pero sé qué clase de chico es, sé qué clase de hombre es (...). Si tenemos que exponer las conversaciones de WhatsApp entre Neymar y esa muchacha, las expondremos, porque está claro que fue una trampa", añadió.

La joven afirmó a la policía que el encuentro ocurrió el 15 de mayo, pero que registró la denuncia este viernes, 31, porque se sentía "emocionalmente conmocionada" y tenía miedo de registrar la denuncia en otro país.

Neymar Jr., de 27 años, se encuentra en el centro de entrenamientos Granja Comary, a 100 km de Rio de Janeiro, preparándose junto a sus colegas de la selección para la Copa América, que se disputa en Brasil entre el 14 de junio y el 7 de julio.

El 28 de septiembre de 2018, Cristiano Ronaldo también fue acusado de violación. Kathryn Mayorga, una mujer estadounidense de 34 años, acusó a la portuguesa de violarla en 2009. Quedó fuera de silencio y testificó en el semanario alemán Der Spiegel. Cargos también denegados por el futbolista.