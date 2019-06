Olvido Hormigos, sobre el caso Iveco: "Ojalá Verónica me hubiera llamado"

El vídeo sexual de Verónica con un ex lo habían visto 4 de cada 5 trabajadores de la fábrica de Iveco, con 2.500 empleados en plantilla. A sus 32 años, la víctima no pudo soportarlo y se quitó la vida. Deja dos hijos de cuatro años y nueve meses, y un marido.

Las primeras hipótesis señalan al ex novio al que iba destinado el vídeo erótico como responsable de distribuirlo, teniendo como móvil del presunto crimen la venganza: Verónica no quería regresar con él porque era feliz con su esposo y sus niños. Detenido tras conocerse su presunta implicación en los hechos, ha sido puesto en libertad sin cargos.

Olvido Hormigos sobrevivió hace siete veranos a un ataque similar al que ha llevado a esta carretillera de San Fernando de Henares a querer morirse y llevar a cabo su trágico deseo después de conocer la difusión de las imágenes, sufrir después el acoso y soportar la humillación. "Me hubiera encantado que esta chica me hubiera llamado", ha terciado la ex concejala de Los Yébenes en unas declaraciones a La Razón. "En ese momento llegas a creer que eres basura, sientes vergüenza por ti y por tu familia y te llegas a creer los insultos que te escupen", recuerda.

En el caso de Olvido, no solo fue abucheada y despreciada en su pueblo: la Justicia también la despreció.

Hormigos demandó al futbolista que hizo público el vídeo de ella masturbándose, pero por entonces la ley no veía delito en ello, por muy íntimas que fueran las imágenes difundidas, si la persona las había enviado voluntariamente, como así fue, aunque no hubiera dado permiso para sacarlas a la luz.

El amante indiscreto y vengativo de Hormigos fue absuelto pero a raíz del escándalo se cambio la ley. Sin embargo, aún hoy, destrozar la vida de una persona sale barato: entre seis meses y un año de prisión, con lo que el sinvergüenza de turno es muy probable que no pise la cárcel si carece de antecedentes penales. "Estoy orgullosa de que gracias a mi caso se cambiara la ley", dice Hormigos, aunque llegara tarde para ella.

El torero Fran Rivera desató la polémica días atrás cuando se metió en este espantoso jardín y vino a decir que "los hombres no pueden no enseñar un vídeo así". El primogénito de Carmina y Paquirri está casado y es padre. Sin duda, en el caso de llegara a sus manos material íntimo de su mujer o de una hija suya, sí que sería capaz de no enseñarlo, e incluso lucharía con todos los medios a su alcance para impedir y detener la difusión. Lourdes Montes le echó un capote explicando la intención de su marido pero Eugenia Martínez de irujo, primera esposa del diestro y madre de su hija mayor, Tana, de 18 años, vino a decir en una fiesta el jueves que si decía disparates, que aguantara las consecuencias.

Fran Rivera trató de matizar sus palabras después del alud de críticas recibidas y de que las redes sociales le lincharan. Aun así, Olvido Hormigos dice que el comentario le parece "terrible" y asegura que no está de acuerdo con el diestro, pero admite que "los hombres comparten este tipo de vídeos sin pensar, sin darse cuenta del daño que hacen".

La ex concejala dejó el cargo en el ayuntamiento de su pueblo e inició una carrera como personaje mediático: la propia Olvido y sobre todo Mediaset hicieron caja con el morbo que dejó aquella fechoría: concursante de realitys, posados desnuda para Interviú y personaje de programas como Sálvame, o Deluxe, visitados decenas de veces por Hormigos, y donde a cambio de un dinero, siguió soportando esta vez ante una audiencia masiva, humillaciones e insultos. El propio presentador de la cadena, Jorge Javier Vázquez, llegó a llamarla "hija de puta" en una trifulca televisada que seguramente granjeó buenos picos de audiencia a la cadena de Berlusconi.

A sus 48 años, Olvido, licenciada en Magisterio, continúa viviendo en Los Yébenes, con su marido y sus tres hijos, ella misma ha sido condenada junto a la revista Lecturas, por delitos contra la intimidad de Alessandro Lequio y su mujer María Palacios, aunque ha recurrido la sentencia, y prepara oposiciones para dedicarse a enseñar.