Paz Vega presume de cuerpo y elegancia sevillana con su imagen más sexy y atrevida

Paz Vega cuenta con una carrera consolidada en lo más alto del cine, y nos ha dejado escenas de todo tipo, algunas muy hot, como las de Carmen, Lucía y el sexo, o Bajo la piel. Pero últimamente exhibe su faceta más sexy también en Instagram.

Últimamente, su carrera internacional va viento en popa. La hemos visto en OA, la exitosa serie de Netflix, y en el Festival de Cannes eclipsó al mismísimo Sylvester Stallone, con el que trabaja en la última entrega de la saga Rambo, cuyo avance fue presentado en La Croisette.

Lea también: El topless playero de Paz Vega enciende las redes

En España, su paso por MasterChef celebrety dejó muy buen sabor de boca y su popularidad se mantiene intacta, igual que su belleza, espléndida a los 43 años. La prueba se encarga de ponerla ella en las redes, donde a menudo comparte desnudos e imágenes sexys, muy celebradas por sus cientos de miles de seguidores, como ésta sugerente junto a la que escribe: "La vida y el tiempo son los mejores maestros".

Consciente de su impresionante belleza y espectacular figura, la sevillana no se cansa de exhibir fotografías que no dejan indiferente a nadie, porque puede, como diría esta sevillana a la que su carrera internacional no ha restado un ápice de la frescura que solo otorga haberse criado en el barrio de Triana.

Su vida sentimental va viento en popa, como demuestra el hecho de que cada vez que puede posa con Orson Salazar, su marido desde hace 17 años, y padre de sus tres hijos. "Y lo guapo que está mi chico...", dice en esta preciosa imagen junto al venezolano.