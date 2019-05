Malú no hace pública su relación con Albert Rivera por miedo a represalias de otros partidos políticos

El amor entre Albert Rivera y Malú es un secreto a voces. A nadie se le escapa que mantienen una relación sentimental y que incluso han disfrutado de unas románticas vacaciones en Portugal. Sin embargo, el líder de Ciudadanos y la cantante evitan hacer público su amor apareciendo juntos ¿Por qué?

El motivo de postergar su posado conjunto es exclusivamente de Malú, según cuentan fuentes cercanas a la pareja: "Albert no tiene ningún problema, al revés, estaría encantado. Pero ella ha pedido un poco más de tiempo. No quiere que se haga pública la relación hasta que se formen los nuevos gobiernos en los ayuntamientos", dicen a la revista Semana.

Y es que Malú tiene miedo a posibles represalias políticas en los ayuntamientos de las localidades donde tiene cerrados sus conciertos: "Aunque su gira está cancelada, tiene conciertos contratados con infinidad de municipios. Estos están organizados y costeados directamente por el ayuntamiento de la localidad. No todos son del mismo color político y alguien le ha dicho que le podría perjudicar", cuentan los informadores.

Al parecer, a la artista no le falta razón, tal y como explican algunos promotores de espectáculos y conciertos: "Los conciertos contratados por los ayuntamientos tienen mucho que ver con el color del partido que gobierne en el consistorio. Por poner un ejemplo, no tienen nada que ver los grupos que actúan en municipios gobernados por el PP con los de Podemos. En el caso de Malú, su imagen junto a Rivera no tendría por qué perjudicarla mucho, porque se trata de una estrella consagrada, pero con seguridad habrá ayuntamientos que no la contratarán por ser la pareja del líder de otro partido. De la misma manera que habrá polémica si un ayuntamiento gobernado por Ciudadanos la contrata. No tengan la menor duda".

Así las cosas, la aparición conjunta de Rivera y Malú aún tendrá que esperar y dependerá del tiempo de formación del gobierno en aquellos ayuntamientos donde Ciudadanos tiene un papel importante.