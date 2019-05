Meghan Markle, culpable de que su hermano sea un 'sin hogar' y no encuentre trabajo, según él

Thomas Markle revela que es un 'sin hogar' (homeless), que vive con su prometida, su hijo y su perro en una habitación de hotel en Oregón, y que ha tocado fondo en la vida después de perder su trabajo.

Thomas Markle afirma que su existencia se ha venido abajo desde que su hermana se comprometió con Harry, y asegura que desde entonces cada uno de sus movimientos han sido analizados al microscopio.

Mientras que la flamante madre de Archie se ha instalado en la lujosísima residencia en la que vive con su marido, rodeada de las comodidades y el boato propio de los Winsor más importantes, las cosas son muy diferentes para Thomas.

Lleva dos meses viviendo en la habitación de un hotel en Oregón con Darlene y el hijo de ésta, además de sus dos perros. Perdió su trabajo, su casa y no ha sido capaz de encontrar otro.

Echa la culpa a la fama de su hermana. Cree que su apellido se ha hecho tan notorio que en su tierra que nadie quiere contratarle ni alquilarle una casa, y reprocha a que su "real hermana" que no le preste apoyo alguno.

El medio hermano de la duquesa de Sussex, de 52 años, repite en la entrevista concedida a la corresponsal de The Sun en Estados Unidos que se ha hablado mucho sobre él y que, aunque algunas cosas son ciertas y otras falsas, nadie quiere alquilarme una casa o darle trabajo. "Es difícil aceptarlo, sobre todo teniendo en cuenta que nunca he querido nada de esto", dice. Thomas afirma que sus problemas comenzaron a inicios de este año cuando tuvo que dejar de trabajar como vidriero debido a su mala salud. Dice que se vio obligado a abandonar su hogar tras el aviso de desalojo que le envió su arrendador, quien luego afirmó que había destrozado la propiedad y que, además, le debía dinero.

Por su parte, el propietario, Paul Walter, califica al hermanastro de Meghan como un "desgraciado", debido a los desperfectos que dejó en el inmueble, si bien Markle asegura que tiene fotos que demuestran que dejó la casa en buenas condiciones.

También asegura que está intentando encontrar trabajo. "Todavía estoy desempleado, he pedido trabajo en algunos sitios, pero al escuchar mi nombre, no me lo dan. Incluso he aplicado para puestos para los que estoy sobrecalificado. Nunca antes me había pasado algo así en la vida", declara a The Sun. "El problema es que ahora me conocen como Thomas Markle, el hermano loco de Meghan", insiste. "He pasado de ser una persona que tenía una vida privada a tener una vida a la vista de todos, declara al citado medio.

Sabemos que Meghan no contacta con ninguno de sus hermanastros, Thomas Markle Jr y Samantha Markle, todos hijos del mismo padre. La duquesa de Sussex, que dio a luz a Archie Harrison Mountbatten-Windsor a inicios de este mes, está también muy distanciada de su padre Thomas Markle.