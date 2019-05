Lourdes Montes saca las uñas por su marido, Fran Rivera

Lourdes Montes ha salido en defensa de su marido, Fran Rivera, quien ha recibido múltiples ataques por sus palabras sobre la empleada de Iveco que se quitó la vida después de que se difundiera en la compañía un vídeo sexual suyo.

El torero pidió que ninguna mujer debe enviar este tipo de vídeos porque "los hombres no podemos tener un vídeo así y no enseñarlo", en unas declaraciones que han sido contestadas por famosos como la política Irene Montero, la presentadora Cristina Pedroche y hasta el actor Carlos Bardem.

Ha tenido que llegar Fran Rivera para que lo entendamos. Que seamos recatadas y tengamos cuidadito con lo que hacemos porque un hombre no puede ver un vídeo "así" y no enseñarlo. No es una inocente estupidez, es el discurso que culpa a las mujeres para esconder el machismo.