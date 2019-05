Mario Conde celebra su victoria judicial recordando a su mujer fallecida: "Me enviará una sonrisa desde el cielo"

Mario Conde (70) ha expresado su alegría en las redes sociales después de que la Audiencia Nacional haya archivado por inexistencia de delito la acusación de blanqueo de capitales y organización para delinquir que pesaba sobre él y sus dos hijos desde hace más de 20 años.

El ex presidente de Banesto ha publicado una imagen en Instagram junto a sus dos hijos, dando las gracias a todos los que le han apoyado en esta dura batalla, en especial, a su primera mujer, la fallecida Lourdes Arroyo: "La Audiencia Nacional ha archivado definitivamente las causa penal abierta contra mis hijos y yo. 25 años de mi vida Resistiendo sin arrendar, ceder, vender o hipotecar ni una micra de dignidad. Mi primer pensamiento hoy es para mi mujer, Lourdes, que desde ese lugar al que llaman cielo me enviará una sonrisa cargada de un amor limpio, sincero, profundo, sin fisuras, el que me dio mientras estuvo conmigo en esta dimensión terrena", comienza la extensa carta de Conde.

El ex banquero traslada el agradecimiento a sus hijos: "Y mis dos hijos, Mario y Alejandra, ejemplos vivos de amor y lealtad a su padre y a la memoria de su madre", y otros de sus colaboradores: "Y mis colaboradores mas directos, Paloma, Cristina, que conmigo sufrieron sin transformar el sufrimiento en queja, protesta, duda o vacilación. Mi abogado fallecido Ignacio Peláez, mi letrado y amigo vivo, Manuel Santaella", continúa la misiva.

El empresario tampoco se olvida de sus amigos: "Y mis queridos amigos, leales, firmes, seguros, convencidos de mente, de acto, de palabra y de conducta. Cesar, Ivan, Fernando, Jaime, Gabriel, Guadalupe, María, Eustaquio ", escribe Mario Conde, que agradece el trato recibido por los cuerpos de seguridad durante su estancia en prisión: "Y mis guardias, los que por deber de obediencia me custodiaron, ese ejemplar cuerpo que es la Guardia Civil, a la que debo el agradecimiento por un trato en el que sin relajar la disciplina ni un miligramo, me demostraron una humanidad y un buen hacer digno de un colectivo cuya misiva es esta palabra sagrada: el honor".

Antes de terminar su escrito, Conde ha tenido unas palabras para la justicia: "Y a la Justicia, que después de haberme provocado —por obra y gracia de algunos— tanto daño y dolor, al final ha demostrado por obras de personas honorables, que cumple su verdadera misión: alcanzar lo justo".

Por último, el ex banquero se ha acordado de todos los que le dan ánimo y apoyo a diario y, sobre todo, de su novia y quién sabe si próxima esposa, Pilar Martín: "Y a todos vosotros que me habéis acompañado con vuestro cariño sincero en estos largos años. Y con quien he compartido mucha parte de mi vida en este tiempo de espera, Pilar. Lo que me queda de vida, Dios mediante, es menos que los años que me obligaron a vivir soportando la prisión, el dolor y la mentira, hija predilecta de la miserable envidia. Pero si mi comportamiento sirve de ejemplo de que no vendamos dignidad ante la injusticia ni marginemos el Derecho en el altar de la arbitrariedad, bendito seas sufrimiento", finaliza.