El peor aniversario de Raquel Sánchez Silva: seis años de la muerte de Mario Biondo

El 30 de mayo no es un día cualquiera en el calendario de la presentadora Raquel Sánchez Silva. Fue el día que falleció su marido, Mario Biondo, y este jueves se cumplen ya seis años.

La investigación sobre lo que sucedió aquel día no sólo sigue abierta sino que está más candente que nunca. La fiscalía de Palermo lo analiza todo con lupa y en las últimas semanas se han hecho públicos testimonios y documentos hasta ahora desconocidos. Por ejemplo, un intercambio de mensajes entre Raquel Sánchez Silva y un conocido narcotraficante o la desaparición de una gran cantidad de archivos en el ordenador de Mario Biondo a través de control remoto desde una empresa propiedad del primo de Sánchez Silva.

Hace solo unos días declaró nuevamente el forense español que realizó la primera autopsia al cadáver del cámara italiano que, según otros expertos, cometió graves negligencias, como no abrir el cráneo del difunto, donde había un hematoma que no quedó registrado en su informe, o pasar por algo la postura del cadáver y las marcas lívidas, que podrían no ser compatibles.

Mario Biondo tenía 36 años cuando fue encontrado sin vida en el domicilio que compartía con su esposa en el centro de Madrid. Su cuerpo inerte colgaba de una estantería en el salón por medio de una pashmina y la policía, tras analizar el escenario, declaró que había sido un suicidio. La familia del cámara italiano está convencida de que su hijo fue asesinado y han conseguido reabrir el caso en Italia, donde los restos de Biondo fueron exhumados y varios peritos forenses han llegado a realizar hasta dos autopsias más. Expertos criminólogos le dan la razón a la familia: Mario fue asesinado.

Por su parte, Raquel Sánchez Silva confió en el informe policial español y marcó distancias con los que habían sido sus suegros y cuñados. Seis años después de la muerte de su marido, ha rehecho su vida con el fotógrafo Matías Dumont y ha tenido dos hijos mellizos.