Lucía Rivera 'se borra' del bautizo de su hermano, el hijo de Cayetano Rivera

Cayetano, el hijo de Cayetano Rivera y Eva González, recibirá las aguas bautismales este sábado a las doce y media de la mañana en Ronda, en una ceremonia que tendrá la destacada ausencia de Lucía Rivera.

La hija de Cayetano Rivera y Blanca Romero ha adelantado que no acudirá al bautizo del pequeño. Eso sí, ha dicho tener un buen motivo: "Yo trabajo", ha confesado la novia de Marc Márquez durante la inauguración de Casa Corona, en Madrid.

"Pero... a ver, para mí un bautizo al final es un encuentro, es un día más de la vida. Puedo estar todos los días, en este no, pero podré estar en muchos más. Pero claro, el trabajo es lo primero para mi. La familia obviamente es muy importante, pero el trabajo es el trabajo", ha justificado la modelo, que ha asegurado que trata de sacar "los huecos que pueda" para ver a su hermano.

Lea también - Lucía Rivera se viste de novia para confirmar su amor por Marc Márquez

La ausencia de Lucía podría provocar que surjan algunos rumores sobre una presunta mala relación con Eva González. La modelo, consciente de ello, ha aclarado que se lleva "bien, normal" con ella: "Con la novia de mi padre, pues como con el futuro novio de mi madre, cuando lo tenga, normal. Muy bien".

El que también podría faltar al bautizo es Fran Rivera, tío del pequeño Cayetano, que tiene un compromiso laboral que cumplir, según él mismo desveló: "Yo ya tenía cerrada mi asistencia a ese festival, estaba firmado el contrato y se había presentado el cartel cuando mi hermano anunció la fecha. Es algo que me ha cogido absolutamente a contrapié pero trataremos de resolverlo porque no me perdería el bautizo de mi sobrino por nada del mundo", dijo rotundo a Semana.

La ceremonia tendrá lugar en la Iglesia del Espíritu Santo, de Ronda y será oficiada por el sacerdote Ignacio Jiménez Sánchez-Dalp, el mismo que casó a Eva y Cayetano en noviembre de 2015. Tras la misa, los invitados se trasladarán a la finca familiar, El recreo de San Cayetano, donde está organizada una gran celebración.