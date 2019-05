Todos contra Fran Rivera: Irene Montero y Cristina Pedroche le reprenden por sus declaraciones

Multitud de caras conocidas han reprendido públicamente al torero Fran Rivera por su opinión sobre el suicidio de la empleada de Iveco tras difundirse un vídeo sexual. Irene Montero ha sido una de las más duras.

La polémica se desató este miércoles, cuando Fran Rivera aseguró en Espejo Público que "los hombres no podemos tener un vídeo así y no enseñarlo", en referencia al caso de Iveco (una empleada se quitó la vida tras circular un vídeo erótico suyo en la empresa). Según el marido de Lourdes Montes, que es padre de dos hijas, lo mejor es que una mujer no grabe este tipo de contenidos. Su opinión escandalizó a las redes sociales y en mitad de los cientos y miles de opiniones anónimas también hay unas cuantas con renombre. Irene Montero, por ejemplo. La número 2 de Podemos ha arremetido contra el torero.

Ha tenido que llegar Fran Rivera para que lo entendamos. Que seamos recatadas y tengamos cuidadito con lo que hacemos porque un hombre no puede ver un vídeo "así" y no enseñarlo. No es una inocente estupidez, es el discurso que culpa a las mujeres para esconder el machismo. — Irene Montero (@Irene_Montero_) 29 de mayo de 2019

La presentadora Cristina Pedroche tampoco se ha quedado callada ante las declaraciones de Fran Rivera y Anabel Alonso ha publicado una de las contestaciones más impactantes.

A ver Fran, querrás decir los hombres como tú. https://t.co/FHJxemubn6 — Anabel Alonso Oficia (@AnabelAlonso_of) 29 de mayo de 2019

Compartir un vídeo privado sin permiso es delito. Una vez más se culpabiliza a las mujeres. No pongamos el foco en la mujer q hace el vídeo sino en el hombre q lo difunde y en quién no lo denuncia.El problema no está en nosotras, joder!

Un abrazo para su familia y seres queridos. — Cristina Pedroche (@CristiPedroche) 29 de mayo de 2019

Y no sólo mujeres. Carlos Bardem ha dicho esto...