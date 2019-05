Javier Bardem, sancionado con 151.000 euros por defraudar a Hacienda

El Tribunal Supremo ha impuesto dos sanciones al actor Javier Bardem por cometer infracciones tributarias durante los ejercicios fiscales de 2006 y 2007 a través de la sociedad Pinguin Films, S.L. El marido de Penélope Cruz deberá pagar un total de 151.000 euros.

Javier Bardem era socio y administrador único de la sociedad, en la que facturaba sus trabajos como actor, un total de un total de 851.327 euros en 2006y 526.199 euros en 2007. Este miércoles el Tribunal Supremo ha ratificado la sentencia que el marido de Penélope Cruz recurrió y lo condena a pagar 98.970 euros por infracciones leves cometidas durante el ejercicio de 2006, y 51.521 euros por las del 2007.

La sentencia expone, además, "la falta del mínimo rigor exigible" en las declaraciones de IRPF del actor y "un claro ánimo defraudatorio (...) de los tipos impositivos progresivos y más elevados de IRPF, así como la deducción en sede de la sociedad de gastos no relacionados con la propia actividad". Y sentencia: "No es que existan dudas interpretativas de la norma que actúen como una circunstancia excluyente de la culpabilidad, sino que la exigencia de culpabilidad de la infracción tributaria concurre en unos supuestos y no en otros, en función de que, a la vista de las pruebas obrantes en los autos, la conducta pueda ser atribuible o no a su autor en su forma dolosa o culposa".