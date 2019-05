Gonzalo Caballero recibe el alta sin rastro de Victoria Federica

Gonzalo Caballero ha recibido el alta médica después de estar nueve días ingresado. La ausencia de Victoria Federica ha disparado los rumores acerca de una posible ruptura.

Gonzalo Caballero ya descansa en su casa después de la cornada sufrida en el muslo izquierdo durante una corrida en Las Ventas el pasado 21 de mayo. Durante estos días, el joven de 27 años ha compartido cómo ha sido su recuperación, mostrándose en todo momento optimista: "Después de muchas horas de insomnio y pensando en el toreo, siento que las cicatrices del cuerpo se curan [...] si todo va bien recibiré el alta hospitalaria, con un solo deseo, volver cuanto antes", escribía este martes el torero.

Durante su estancia en el hospital, el diestro no ha recibido la visita de su novia, Victoria Federica, lo que podría significar que su relación no atraviesa por su mejor momento. No obstante, también es probable que la hija de la infanta Elena haya querido evitar el ruido que generaría su presencia en el hospital.

A su salida del centro, Gonzalo Caballero, que aún va en silla de ruedas, no se ha pronunciado sobre su relación con Victoria Federica ni con su más que comentada ausencia.