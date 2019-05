Las redes 'linchan' a Fran Rivera por su opinión sobre el suicidio de la empleada de Iveco

El torero Fran Rivera se ha convertido en Trending Topic este martes tras realizar un desafortunado comentario sobre el suicidio de una empleada de IVECO: "Los hombres no somos capaces de tener un vídeo así y no enseñarlo".

El marido de Lourdes Montes, tertuliano de Espejo Público, ha pedido que ninguna niña, adolescente y mujer envíe vídeos íntimos por esa misma razón. Estas declaraciones que han incendiado Twitter en pocos minutos. Muchos hombres han alzado la voz para decirle a Francisco Rivera que "no todos son iguales". También muchas tuiteras han censurado estas palabras del diestro al considerarlas machistas y poco apropiadas.

Fran Rivera diciendo que los hombres es que no pueden controlarse. Tal cual. https://t.co/TjkhV7C2gK — Marianne ???? (@MarianneRants) 29 de mayo de 2019

Que dice Fran Rivera que "Los hombres no somos capaces de tener un vídeo así y no enseñarlo..." pero de qué va este tío, se cree que todo ladrón es de su misma condición? — ???? Natoly ? (@nat0ly) 29 de mayo de 2019

Sabandija eres tú, aparte de asesino , asco de hombre fran rivera — patricia alonso (@PATRI_10_) 29 de mayo de 2019

"Fran Rivera" dando una master class de MACHISMO; no nos incluyas a todos los hombres en tus mierdas de pensamientos. A mi nadie me manda vídeos sexuales porque saben que no me hacen ni puta gracia; el sexo con mi mujer y en vivo. Los vídeos para ti y tus colegas. Poco hombre. — Luis Merediz (@LuisMerediz) 29 de mayo de 2019

Las declaraciones de fran rivera me dan asco , asco , machista retrógrado , usa tu filtro mental que esta para algo , como no podéis aguantar enseñar ese tipo de vídeos pides que no los hagamos y si lo hacemos nos atenemos a las consecuencias no? — perradelhortelano (@perradelhortel1) 29 de mayo de 2019

A ver, Fran Rivera. En mi familia hay cuatro hombres y a ninguno se le ocurriría enviar un vídeo sexual de otra persona y mucho menos burlarse.



Que tú seas un machista de mierda con la empatía de un guisante no significa que el resto sean como tú. — Inesita (@Inesita49487794) 29 de mayo de 2019

Hola Fran Rivera. Solo dos cositas:

1.- Soy un hombre y nunca difundiría un vídeo así.

2.- Tus palabras me producen asco

Gracias pic.twitter.com/zkwQxQ3mI7 — Joseba Olea (@yosolea) 29 de mayo de 2019

Fran Rivera sobre el vídeo sexual de la empleada de Inveco que le ha llevado al suicidio tras su difusión. "Los hombres no somos capaces de tener un vídeo así y no enseñarlo". Esto es sencillamente intolerable y repugnante. La cultura del machismo en su máxima expresión. https://t.co/66cmlW2610 — Jorge Rubio (@Jorxrubio) 29 de mayo de 2019

No, Fran Rivera, te equivocas. Un hombre sí es capaz de recibir un vídeo sexual y no difundirlo. Lo que pasa es que para hacerlo hay que ser eso: un hombre, no un mierda. — Sara ???????? (@tantozapato) 29 de mayo de 2019

Fran Rivera sobre Iveco: "Los hombres, soy un hombre y lo digo, no somos capaces de tener un vídeo así y no enseñarlo"



MENTIRA. Habla por ti. No hablas por todos los hombres. (Des)aprendamos, eduquémonos, demostremos que ser hombre puede ser otra cosapic.twitter.com/2r2G7JkRCr — Pablo Padilla (@MaesePads) 29 de mayo de 2019

Fran Rivera en relación al suicidio de Verónica, trabajadora de IVECO, tras difundirse un vídeo sexual.



Los hombres no somos capaces de no enseñar esos vídeos, y por eso pido a las mujeres que no se graben.



¿Se puede ser más machista y asqueroso?#RumboPactosARV pic.twitter.com/lv0R93PkLq — Exiliado (@Warrior87x) 29 de mayo de 2019

"Los hombres no somos capaces de tener un vídeo así y no enseñarlo". Eso acaba de decir el malnacido de Fran Rivera en @EspejoPublico. Como siempre, la culpa es de la víctima.



Basura machista de mierda. pic.twitter.com/VTZyNBWV48 — Gabi Palma???? (@GabiPalma__) 29 de mayo de 2019