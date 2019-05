Isabel Presyler y Mario Vargas Llosa nos cuentan por qué ahora se van de balnearios

A sus 83 años, Mario Vargas Llosa sí está para muchos trotes, al contrario de lo que alguien pudiera imaginar. Él mismo reconoce que de vez en cuando se da buenos revolcones filipinos con su novia, Isabel Preysler, una chavalita al lado del Nobel peruano, y a la vez toda una abuela de 68 espléndidos años.

"No renuncio al sexo", dijo con admirable naturalidad el genial literato, que participaba ha una semana en un debate sobre Envejecimiento y cultura organizado por la Fundación Nobel. "Me identifico con todo lo que has dicho salvo con la idea de renunciar al sexo por la edad", dijo el autor de Pantaleón y las Visitadoras, haciendo gala de su brillante sentido del humor.

"Habrá que moderarlo, ¿pero desaparecer? La ejecución se modera pero que desaparezca... no en absoluto", alegó el escritor, ante la sorpresa de los asistentes.

Mario dejaba claro que su relación con Isabel no solo es amorosa y está cargada de romanticismo sino que funciona en todos los aspectos, también entre las sábanas.

28.000 euros a la semana

Y para sábanas las que tienen las camas de la clínica suiza La Prairie, de algodón egipcio y mil hilos, en las que salir del lecho es mucho más difícil que entrar.

El balneario está considerado el mejor centro estético de Europa, y de los más prestigioso del mundo. Este centro de súper lujo solo está al alcance de multimillonarios porque cuesta la friolera de 28.000 euros a la semana, incluyendo la plácida estancia, un plan detox personalizado, un exhaustivo chequeo médico y un trato excepcional, según recogen los tortolitos en la página web de la clínica: "Me gustaría destacar la amabilidad y la exquisita educación con las que nos ha tratado todo el personal, de los doctores y los camareros", agradece el novelista. Isabel habla en las palabras que dedica a sus anfitriones de que del lugar le gusta también "la discreción". A pesar de ella, sin embargo, la revista Semana ha sido capaz de descubrir la escapada medicinal de estos abuelos apasionados que han vivido la mayor parte de su existencia amores aparte, con otras familias, pero que parece que estaban destinados a quererse en la última etapa y hasta el final de sus vidas.

Nos recuerdan Isabel Preysler y Mario Vargas Llosa a los personajes que creó otro Nobel latinoamericano, Gabriel García Márquez, en su novela más romántica, El amor en los tiempos del cólera. Después de toda una vida de idas y venidas, otros maridos, otras pasiones, hijos y experiencias varias, los amantes, ya maduros, viven en la opulencia a bordo de un barco, plácidamente, la felicidad de un apasionado amor correspondido.

Entonces, la protagonista Fermina Daza le pregunta a su galán tardío "¿Y hasta cuándo cree usted que podemos seguir en este ir y venir del carajo?". Sin duda, Mario respondería lo mismo que el Capitán, Florentino Ariza, que tenía la respuesta preparada desde hacía 53 años, siete meses y once días con sus noches. "Toda la vida", dijo. Mario Vargas Llosa e Isabel Preysler son Florentino y Fermina.