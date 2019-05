Utilizan la imagen de Aitana para lanzar mensajes fascistas, homófobos y pro Vox

Aitana Ocaña, concursante de OT 2017, se ha convertido en protagonista de las redes sociales, sin ella pretenderlo. Y es que algunos internautas han utilizado su imagen para lanzar mensajes racistas, machistas, homófobos y de apoyo a Vox.

"Me he puesto los cascos porque hay dos niños moros aquí delante que no paran de gritar", "La mejor fecha de nuestra historia: 17 de julio de 1936", "Jódete Cepeda" o "Estamos trabajando en una cosita que os va a encantar. Os doy dos pistas: Vox e himno oficial", son solo algunos de los comentarios falsos que colocan los usuarios de la red en las publicaciones de la cantante.

La finalista de OT comparte instantáneas de su día a día en Instagram Stories y los internautas se encargan de añadir comentarios racistas, contra su ex, Luis Cepeda, a favor de la formación de Santiago Abascal y, en definitiva, de mal gusto, en una maniobra que podría tener consecuencias legales para los infractores.

Aitana ha preferido no entrar en la polémica, pero sus seguidores sí se han lanzado a la defensa de su ídolo. "Lo de Aitana homófoba más que un meme me parecen ganas destrozarle la vida a alguien pero vamos es mi opinión yo qué sé", dice una usuaria. Otros incluso acuden a la ley: "Yo con los memes de Aitana tendría un poco más de cuidado porque el art. 205 CP dice que: 'Es calumnia la imputación de un delito hecho con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio hacia la verdad'".