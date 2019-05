Carlota Casiraghi se casa este sábado con Dimitri Rassam

Carlota Casiraghi contraerá matrimonio por lo civil con Dimitri Rassam este sábado 1 de junio en Mónaco, meses después de la llegada de su primer hijo en común, el pequeño Balthazar, a finales del año pasado. La hija de Carolina de Mónaco dará al "sí quiero" a su novio tras aplazar su boda hace más de un año.

El enlace civil tendrá lugar en los salones de Estado del palacio de los Grimaldi, según contó la revista alemana Bunte hace casi dos meses, que también adelantó que Carlota y Dimitri celebrarán una nueva boda, esta vez por la Iglesia, en algún punto de la Provenza italiana a finales de este mismo mes de junio.

Para esta primera unión, los novios han preparado un fin de semana repleto de festejos. Y es que celebrarán su unión con un almuerzo un almuerzo en palacio y una fiesta de largo y etiqueta para familiares y amigos muy cercanos, tal y como añade este miércoles ¡Hola!.

Es probable que Carlota no vista con el tradicional traje de novia, dado que no será un enlace religioso. El motivo radica en que Dimitri ya estuvo casado con la modelo rusa Masha Novoselova, madre de su hija Darya y quien no le habría puesto fácil el divorcio.

En el marco de las celebraciones, también bautizarán a su hijo Balthazar, que nació el pasado 23 de octubre. El bebé recibirá el sacramento tras la boda de sus padres, quienes se trasladarán a la capilla palatina dedicada a San Juan Bautista para que el sacerdote Cesar Pensoz le imparta la bendición.