La polémica visita de Trump a Inglaterra: atacó a Kate Middleton y Meghan Markle le tachó de "misógino"

Donald Trump aterrizará en Inglaterra el próximo 3 de junio. Durante su estancia allí, se reunirá con la Familia Real británica, en un encuentro cargado de morbo tras sus ataques a Kate Middleton y las críticas de Meghan Markle hacia él.

El encuentro que se producirá entre Trump y Kate ha hecho renacer los polémicos comentarios que realizó en 2012, cuando criticó a la mujer de Guillermo por ser fotografiada en topless: "Kate Middleton es genial, pero no debería tomar el sol desnuda. Es ella quien tiene la culpa. ¿Quién no haría fotos a Kate para ganar mucho dinero si se desnuda? Vamos, Kate", comentó Trump en su cuenta personal de Twitter.

Meghan, por su parte, se librará del encuentro con el presidente de Estados Unidos. La mujer de Harry está de baja maternal tras el nacimiento de su hijo, pero de no ser así, es probable que también evitara reunirse con él. Y es que a la duquesa de Sussex no le cae nada bien el magnate. De hecho, le acusó de "misógino" y "divisivo" durante las elecciones estadounidenses de 2016. La ex actriz dejó claro que su voto era para Hillary Clinton.

La situación no mejora si tenemos en cuenta las declaraciones que Donald realizó también sobre Lady Di. El millonario contó en su libro The Art of Comeback, escrito en el mismo año de la muerte de Diana, en 1997, que llegó a sentir incluso un amor romántico por ella. "Solo me lamento de una cosa, no haber tenido la oportunidad de cortejar a Diana de Gales", decía Trump. Poco tiempo después, Trump confesó en una entrevista que le hubiera gustado acostarse con ella: "Claro que sí. Ella era muy bella. Encuentro que era tan guapa como una modelo". Además, bromeó sobre las pruebas del VIH: "No digo que lo haría, pero sí que podrías enviar a un montón de gente al doctor antes de conocerlos en profundidad".

Así será la visita de Donald Trump

Durante los días que Donald Trump estará en Inglaterra, numerosos serán los actos públicos en los que participe. El presidente, que fue invitado expresamente por la reina Isabel II hace apenas un mes, llegará al Palacio de Buckingham y allí iniciará esta visita oficial, en la que estará acompañado principalmente por Isabel II y el príncipe Carlos.

La agenda del presidente continuará diferentes actos, entre los que se encuentran los saludos de salvas reales en Green Park y en La Torre de Londres. También tiene previsto un almuerzo con el príncipe Harry en Buckingham o el banquete de Estado con más de 150 invitados que se ha organizado con motivo de su llegada al país.