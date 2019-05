Sara Carbonero: su alta médica se retrasa "por cautela"

Todo apuntaba a que la mujer de Iker Casillas saldría del hospital este lunes pero no ha podido ser. Casi una semana después de ser intervenida por un cáncer de ovario, el equipo médico de Sara Carbonero quiere seguirla de cerca.

Al parecer, el equipo médico de la periodista manchega se ha reunido este lunes para decidir si darle el alta a su paciente, pero finalmente han decidido retrasarla "por cautela", según han informado en Ya es mediodía. Eso sí, no hay que alarmarse, ya que el estado de salud de Sara Carbonero es bueno, ella está "fuerte y animada" y su evolución continúa según lo previsto.

Lea también: Sara Carbonero, ingresada en Madrid para ser intervenida de nuevo

Este fin de semana, la presentadora de Deportes ha estado acompañada por su hermana Irene, ya que Iker viajó a Oporto para acudir a la final de su equipo, que le rindió un sentido homenaje. Ha sido de los pocos momentos en los que Casillas se ha separado de su mujer, que ingresó el pasado martes en el hospital Ruber Internacional. Sus padres y su íntima amiga Isabel Jiménez también están a su lado.

Sara fue la encargada de dar la noticia a través de sus redes sociales. Lo hizo con un emotivo mensaje cargado de fuerza y optimismo que emocionó a todos sus seguidores, amigos y conocidos, pues hacía solo dos semanas que su marido había burlado a la muerte tras superar un infarto de miocardio con sólo 38 años. "Cuando aún no nos habíamos recuperado de un susto, la vida nos ha vuelto a sorprender. Esta vez me ha tocado a mí, esa dichosa palabra de 6 letras que todavía me cuesta escribir. Hace unos días en una revisión, los médicos me vieron un tumor maligno de ovario y ya he sido operada. Todo ha salido muy bien, afortunadamente lo hemos pillado muy a tiempo pero todavía me quedan unos meses de lucha mientras sigo el tratamiento correspondiente".