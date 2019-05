Morante de la Puebla: "Al toro hay que matarlo porque hay que comérselo"

El torero Morante de la Puebla ha salido en defensa de la tauromaquia a unos días de saltar al ruedo en Aranjuez, el próximo domingo, en una corrida en honor a la madre del rey Juan Carlos, doña María de las Mercedes.

Antes de la cita taurina, el diestro se ha sincerado y ha dado el motivo por el que, según él, se deben matar a los toros en la plaza: "Mis niñas me dicen: 'Papá, ¿por qué matas al toro?'. Y yo contesto: 'Porque nos lo tenemos que comer'. Y la realidad es que matamos a los animales para comerlos. Pero, estamos ante una de las tonterías de la sociedad... Torear un toro y no matarlo me parece una burla total a un animal. Es burlarse sin el fin del rito por donde viene nuestra tauromaquia", ha comenzado diciendo Morante a El Mundo.

"Muchas veces pongo el ejemplo de la matanza del cochino. Es como si invitas a tu casa a una matanza y no matas al cochino. El cochino sigue vivo y compras la carne en la carnicería. ¿Qué sentido tiene que me llames para ir a la matanza? Al toro hay que matarlo porque hay que comérselo", ha alegado el torero.

Para Morante, hay dos grandes enemigos de la tauromaquia: "La globalización y la socialdemocracia europea han hecho mucho daño a las identidades culturales de cada tierra. A veces, dicen: 'Esta cultura hay que ponerla para que la entienda todo el mundo'. Y no. El toreo no lo puede sentir todo el mundo ni a todo el mundo hay que ir explicándoselo. Esto es una cultura. Es la forma que siempre hemos tenido de relacionarnos nosotros y no tenemos por qué hacerla ver a alguien que no es de nuestra cultura y que la acepte", ha declarado el diestro, que ha dejado claro que el toreo "no es un negocio".

Morante de la Puebla ha reconocido que solo se siente representado por Vox, partido liderado por Santiago Abascal, con quien mantiene una excelente relación: "Aparte de sus ideales, Santiago como amigo me ha demostrado mucho cariño y mucha honestidad. Muchas veces toreo en algún sitio y me dice: 'Ten cuidadito, no te vaya a pasar nada'. No se preocupa porque triunfe o porque corte las orejas. Son detalles de una persona con valores y con un sentido de la amistad grande".

Pese a la fuerte defensa de Vox hacia la fiesta nacional, Morante ha expresado su preocupación con el futuro de los toros: "La fiesta nacional y la nación corren peligro", ha asegurado el torero, que acusa a "los políticos" de cargarse las corridas de toros. En su opinión, quien no respeta la tauromaquia, no se siente identificado con nuestro país: "España siempre ha estado dividida en dos. Como Franco respetaba los toros, la Iglesia, la unión de la nación y la familia, ahora hay partidos que defienden totalmente lo contrario. Es como la inercia del péndulo. Los que no respetan la tauromaquia y el folclore español es porque no se sienten identificados con España. Ésa ha sido siempre España y si ahora se quieren inventar otra, yo no estoy de acuerdo", ha explicado.

No tener pelos en la lengua y posicionarse con el partido de Abascal le ha llevado a sufrir pintadas en su propia casa. Morante de la Puebla asegura estar preparado para lo que venga: "Yo ya me lo esperaba. Me han pintado otras veces. Yo se lo decía a mi mujer: 'No te asustes si algún día por la mañana nos encontramos esto pintado'. Mucho tardaron. Es un peaje que tienes que pagar porque España está así. Cuando uno dice lo que siente o piensa, no a todos les gusta. Y los más fanáticos irrumpen queriendo crear miedo. En mi caso no ha existido el miedo físico por mí, sino por mi madre que estaba muy nerviosa y preocupada. Todo eso crea un clima de nerviosismo familiar (...) A ciertas horas y en ciertos lugares de noche, sí que me da un poco de respeto y procuro no equivocarme de entorno", ha sentenciado.