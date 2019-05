Pablo Iglesias, lo más comentado de Twitter tras su debacle electoral

Si hubo un perdedor en las elecciones municipales de este domingo ese fue Pablo Iglesias. Podemos se hundió en los comicios y su figura está tocada de muerte. El fracaso del político le ha llevado a ser el gran protagonista en las redes sociales.

"Se busca Pablo Iglesias". La 'desaparición' de Iglesias desde que se conocieron los resultados electorales es lo que más 'preocupa' a los tuiteros, quienes incluso han creado un cartel de búsqueda. Muchos son los que se preguntan dónde está el líder morado tras la debacle.

El chalet de Galapagar en el que residen Iglesias, su pareja, Irene Montero, y sus mellizos también se ha convertido en foco de las bromas de los usuarios. Algunos han publicado una imagen aérea de la mansión. "De la imagen por satélite del casoplón de Galapagar, sólo podemos deducir que no se encuentra en el tejado", dicen.

#PabloIglesias

- La gente no vive en Chalets ( sin política ,lo tendrías ??? )

- La gente no consigue hipotecas al 0,44%

- Los tuyos del principio no están contigo

etc etc

Vas a dimitir y dejar podemos en mejores manos, o con el sueldo de profe no te llega para el casoplon. pic.twitter.com/lVS3WkEfoF