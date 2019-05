Alejandro Amenábar y su ex marido, de buen rollo tras el divorcio

Una semana después de oficializar su divorcio, Alejandro Amenábar y su ya ex marido, David Blanco, han dejado atrás las rencillas de su matrimonio para dar paso a una buena amistad. Este domingo, posaron juntos y sonrientes tras votar en las urnas.

Y es que con el divorcio de Alejandro Amenábar, David Blanco no sólo ha ganado la soltería sino también la libertad política. El joven consultor no se había posicionado en este sentido por no perjudicar a su pareja hasta ahora, pero desde que se separaran hace ya dos años manifestó su entrega a Ciudadanos. De hecho, lleva semanas haciendo campaña en redes sociales por Ignacio Aguado y Begoña Villacís, los candidatos de la formación naranja a la Comunidad de Madrid y la alcaldía, respectivamente.

Este domingo, Blanco seguía la jornada a pie de urna cuando recibió una visita muy especial: la de su ya ex marido, Alejandro Amenábar. Aunque su separación no fue nada amistosa (se publicó que el cineasta sorprendió a su joven esposo con un amigo común) parece que el tiempo ha curado las heridas y ahora son buenos amigos.

David y Alejandro se conocieron a principios del 2010 y después de cinco años de noviazgo se dieron el "sí, quiero" en una ceremonia multitudinaria a la que acudieron, entre muchos otros, Alaska y Mario Vaquerizo. A finales de 2017, durante un viaje a Cartagena de Indias, Amenábar descubrió unos mensajes de móvil algo sospechosos y al volver a Madrid, Blanco abandonó el domicilio conyugal, un magnífico piso de 420 metros cuadrados en el centro de Madrid.

Ahora, ambos han rehecho sus vidas, el cineasta con un jovencísimo médico toledano 23 años más joven que él (Amenábar tiene 46 años) y que acaba de hacer los exámenes del MIR. Por su parte, Blanco mantuvo una relación con un atractivo joven con el que contrajo matrimonio el pasado mes de noviembre en Las Vegas, ambos vestidos de mujer, en lo que fueron las "vacaciones más locas" de David, según confesó un amigo a este portal.