Antonio Banderas, premio al mejor actor en Cannes por hacer de Pedro Almodóvar

El actor español se lleva el galardón por Dolor y Gloria, pero Almodóvar se queda sin el premio gordo que ha ido al coreano Bong Joon-Ho.

Todo el mundo sabe que en Cannes si Pedro Almodóvar ganaba la Palma de Oro por Dolor y Gloria, Antonio Banderas no podría llevarse el de mejor actor. El manchego estaba como gran favorito en todas las quinielas, pero no ha podido ser.

El merecido reconocimiento hacia el actor malagueño por su papel, trasunto del director de la película, dedicó a Pedro Almodóvar, el galardón: ha sido no solo el personaje, sino su gran guía en su carrerra.

Almodóvar, de 69 años, se queda otra vez a las puertas de lograr uno de los pocos premios que le faltan. Le pasó con Volver con Todo sobre mi madre.

El mexicano Alejandro González Iñárritu, presidente del jurado, prefirió Parasite, de Bong Joon-Ho, la otra gran favorita, para darle la Palma de Oro.

Almodóvar y su troupe se han dejado la piel en la promoción en Cannes por la Palma de Oro. El jueves 16 la presentaron en el Casino de la localidad francesa y allí derrocharon complicidad y cariño a raudales, Antonio, el director manchego y su musa: "Ella es mi corazón, mi amiga, mi confidente. Es irresistible, de una sensualidad devastadora. Es la Sophia Loren ibérica", dijo Pedro de Penélope. Ella no se quedó atrás: "Es el Fellini español. Es muy importante en mi vida, es parte de mi familia".

Y mientras Pedro Almodóvar y Penélope Cruz se regalaban los oídos, Antonio Banderas le hacía carantoñas a Nicole Kimpel, espléndida de azul.

