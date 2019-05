Florentino Pérez, Zapatero y Pedro J. Ramírez pasan juntos la jornada de reflexión

Una gran boda de la alta sociedad catalana ha reunido este sábado a separatistas radicales, como Pilar Rahola, con Pedro J. Ramírez; o al presidente de la Caixa, con Zapatero, o a la presidenta de Coca-Cola y su marido, ex vicepresidente del Barcelona, con el presidente del Real Madrid. El amor de dos jóvenes lo ha hecho posible.

No es habitual reunir a personajes tan dispares como el presidente del Real Madrid con Javier Godó, conde de Godó, o a Pilar Rahola con el ex presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. Pero la ocasión lo merecía y es que en la boda de la hija de un importante cargo del ámbito financiero catalán no ha faltado casi nadie.

Lea también: Florentino Pérez está hasta el cuello: hablamos con el hombre que se lo mide

El enlace ha reunido a la crema de la aristocracia financiera catalana y a un nutrido grupo de ilustres personajes, una asistencia heterogénea donde las haya, y en la que no hemos encontrado a la infanta Cristina, relacionada laboralmente con el padre de la novia.

El enlace ha tenido lugar cerca de Girona, en Calella de Palafrugell, y a ha asistido lo más granado de la alta sociedad catalana.

Isidro Fainé, Miquel Roca, Pilar Rahola, Pere Aragonés, José Luis Llorente, Artur Mas, la presidenta de Coca Cola España, Sol Daurella y su marido, vicepresidente del Barcelona, Carles Vilarrubí han sido solo algunos de los asistentes a la boda más importante de la primavera barcelonesa.

No ha faltado tampoco Forentino Pérez, quien a pesar de encontrarse rodeado de decenas de invitados del Fútbol Club Barcelona, se ha mostrado absolutamente integrado en el ambiente. Su amistad con el padre de la novia viene de lejos.

Si la importancia de una persona se mide por el número de invitados que asisten a la boda de sus hijos, el padrino de esta jornada de reflexión inolvidable es el hombre más importante de España: ha ido hasta un ex presidente de Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, también ha asistido Pedro J. Ramírez acompañado por su mujer, Cruz Sánchez de Lara, y Javier de Paz.

El viernes tuvo lugar un pica pica en el Hotel El Far de San Sebastiá. Pero la ceremonia religiosa se ha celebrado en la mañana de este sábado, jornada de reflexión, a las 12.30, en la Iglesia de Sant Pere de Calella de Palafrugell, adornada con una soberbia decoración floral.

Tras en enlace, los invitados se han trasladado al Hotel La Malcontenta, donde Jubany, especializado en alta cocina catalana, con una estrella Michelín, ha servido el convite. El hotel está situado en la Costa Brava, en una antigua masía fortificada del siglo XIX, en el Paraje de Torrre Mirona, en una zona declarada como espacio de interés natural, Castell Cap Roig.

El dress code para las invitadas era traje corto tipo cóctel, pero hemos visto invitadas con vestido por encima de la rodilla, justo a la altura, o muy por debajo. Para los invitados, media-etiqueta, es decir, traje y corbata.

Uno de los diseños que más ha llamado la atención ha sido el que lució Cruz Sanchez de Lara, un bonito vestido verde con una atrevida combinación de sombrero rojo a juego.