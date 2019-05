Manuela Carmena huele a comida muy a menudo y sabemos por qué

Hay veces que Manuela Carmena huele a comida. Es un comentario que se repite con alguna frecuencia entre las personas que tienen la oportunidad de acercarse a la alcaldesa.

Cayetana Álvarez de Toledo, muy contundente en sus declaraciones contra adversarios contrarios a su ideología, dijo hace días que las famosas magdalena de Manuela Carmena no se creía que las hiciera ella, y que sospechaba o que incluso estaba segura de que en realidad las compraba en el supermercado.

Más allá de la anécdota o de los lances de una campaña en la que a la actual alcaldesa en funciones ha recibido ataques desde la derecha y desde la izquierda, y de todo tipo (la diputada del PP por Barcelona llegó a decir que estaba senil), hemos investigado qué hay de cierto en cuanto a las dotes de la edil y candidata a renovar como regidora en la capital de España.

Las conclusiones no dejan lugar a dudas: cuando Carmena se reúne con gente para comer, es casi siempre ella misma la que cocina, pero no solo cuando recibe visitas en su casa y ejerce de anfitriona. Es que cuando es ella la que se desplaza a domicilios ajenos, la ex jueza cocina en su casa y lleva la comida en tuppers, para regocijo de los comensales que al cien por cien adoran los manjares servidos por la compañera de ticket de Íñigo Errejón en estas elecciones.

Pero no hablamos solo de magdalenas. Informalia ha tenido la oportunidad de comprobar que sólo usa alimentos orgánicos, que suele usar quinoa, y que le sale un pollo con curry espectacular.

Magdalenas aparte, de los postres cuando se trata de reuniones de trabajo, suele encargarse Paloma Flórez Plaza, que es del equipo de Carmena.