Alejandro Agag, yerno de Aznar, se codea con DiCaprio y Orlando Bloom en Cannes

Alejandro Agag, marido de Ana Aznar y yerno del ex presidente del Gobierno, paseó este jueves por la alfombra roja de Cannes, y lo hizo acompañado por Leo DiCaprio y Orlando Bloom.

La unión entre las estrellas de cine y el empresario puede parecer extraña en un primer momento, pero tiene su explicación. Y es que se enmarcaba en la presentación de la película And we go green, producida por DiCaprio y que trata sobre la Formula E, la competición de coches eléctricos creada por el propio Agag.

Lea también - El otro braguetazo de Alejandro Agag se estudia en Harvard

El protagonista de Titanic está muy involucrado en la protección del medio ambiente y, por ello, considera que la competición ideada por el yerno de Aznar responde a la idea de conservar el planeta por la naturaleza eléctrica de los coches que participan. De ahí que este jueves posaran juntos en el Festival de Cannes.

La presentación del filme también contó con la presencia de otros famosos como Antonio Banderas, Eva Longoria, Kendall Jenner o Dua Lipa, entre otros. La puesta de largo de la película sirvió para recaudar fondos destinados a la lucha contra el sida.

No es la primera vez que el yerno de Aznar aparece rodeado de estrellas. En enero, Alejandro Agag organizó una fiesta con su mujer en Marrakech a la finalización de la carrera de Formula E y a la misma acudieron los actores Elizabeth Hurley y Justin Theroux, así como otros rostros importantes del mundo del motor como Éric René Boullier, director técnico de la escudería McLaren de Fórmula 1, o Girogio Veroni, impulsor de la Fórmula E junto a el esposo de Ana Aznar.