El duque de Alba estalla tras los ataques de su hermano Cayetano: "Es mentira"

Carlos Fitz-James, duque de Alba, ha respondido a los ataques de su hermano, Cayetano Martínez de Irujo, quien le acusó de dejarle al margen de los negocios que heredaron de su madre.

"Me han quitado de todo", dijo Cayetano, en referencia a sus tres hermanos mayores: Jacobo, Alfonso y en especial Carlos, con el que tiene peor relación. Ahora, este último ha negado las acusaciones: "Eso es mentira y si fuera verdad no tiene efecto jurídico ninguno, no quiero hablar de esas tonterías", ha declarado a Europa Press.

Lea también - Cayetano Martínez de Irujo, contra sus hermanos: "Me han quitado de todo"

Carlos Fitz-Jamesha asegurado que no le preocupan las acusaciones de su hermano: "Ya conocen ustedes a Cayetano. Él es como es, ya sabéis como es y no hay que hacer caso". El duque de Alba ha preferido no entrar más al trapo: "Ni caso, no voy a contestar esas tonterías", ha dicho el aristócrata.

Lea también - Cayetano Martínez de Irujo: "Mi madre se levantaría de la tumba al ver su casa invadida de visitantes"

Además, el primogénito de la fallecida duquesa de Alba ha dejado claro que no es posible unir sus caminos para trabajar junto: "Cada uno trabaja en lo suyo", ha agregado, negando también la existencia de una supuesta carta en la que su madre antes de morir expresaba su deseo de que siguiese contando con su hermano pequeño "para trabajar", tal y como aseguró Cayetano.