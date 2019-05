Juan Carlos aparece con nuevos apósitos dos meses después de sufrir un carcinoma

El rey Juan Carlos, que disfrutó de la faena de Roca Rey en Las Ventas este miércoles, apareció en la plaza con un apósito en la mejilla derecha. Hace sólo dos meses que le extirparon un carcinoma basocelular cerca del ojo izquierdo.

La Casa Real no ha hecho declaraciones al respecto pero una imagen vale más que mil palabras: Juan Carlos vuelve a lucir una gran tirita en el rostro. Muy discreta, eso sí, pero muy parecida a la que lució hace ya dos meses, cuando apareció con un moratón en el ojo y tuvo que dar explicaciones: "He tenido que someterme a una pequeña operación". Fue Pilar Eyre quien desveló que al emérito le habían extirpado un carcinoma basocelular, un tipo de cáncer de piel que no reviste peligro pero que obliga al paciente a someterse a controles cada tres o seis meses.

El rey pasó una tarde muy amena y divertida junto a su hija, la infanta Elena, y fue testigo de la cogida de Roca Rey, que afortunadamente quedó en un susto.