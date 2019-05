Mel B, tras perder la visión de un ojo: "No estoy bien, tengo mucho dolor y estoy asustada"

Mel B, miembro de la mítica banda Spice Girls, ha publicado una imagen con su ojo tapado para explicar el estado en el que se encuentra después de perder la visión del mismo hace unos días: "No estoy bien".

Mel B, una de las cinco cantantes de la mítica banda Spice Girls, ha hablado del percance que sufrió en los ojos hace unos días y que le ha llevado a perder por completo la visión del ojo derecho. En el izquierdo aún conserva una parte, pero ve borroso: "Solo para que conozcáis la realidad. Tuve una experiencia terrible la semana pasada cuando me perdí la visión completa de mi ojo derecho y comencé a ver muy borroso por mi ojo izquierdo. Aunque la prensa estúpida dijo que ya estaba bien y que me había pasado varias veces en el pasado, dejadme que os aclare que no estoy bien y que esto jamás me había ocurrido antes".

Mel B asegura que "tenía mucho dolor" y "estaba muy asustada". Por este motivo, decidió acudir al hospital oftalmológico de Moorfields (Londres), donde detectaron dos inflamaciones oculares (Iritis aguda en el ojo derecho y Uveitis en el ojo izquierdo). Los especialistas le recetaron un tratamiento con varios medicamentos que está tomando todos los días y que está consiguiendo mantener la inflamación bajo control: "Voy a tener que lidiar con ello durante unos tres o cuatro meses hasta que el problema se solvente por completo, pero por lo menos me tranquiliza saber que no va a ir a peor", ha escrito la artista en la misma publicación.

Mel B ha agradecido el apoyo recibido por parte de sus fans: "Muchas a gracias a todos por los mensajes y apoyo que he recibido sobre mi ojo".

La Scary Girl ha tranquilizado a sus fans asegurando que la gira que tiene pendiente para el próximo 31 de mayo no peligra. De hecho, la cantante solo se preocupa de lo que llevará puesto en el ojo durante sus debuts en los escenarios: "Mi único problema ahora es que tengo que encontrarme un parche 'Scary' (terrorífico) que sea guay", ha escrito la artista, que también ha preguntado si alguien sabe dónde puede comprarlo, aparte de Madonna.