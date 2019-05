Felipe VI pasa de romanticismos: "Habría renunciado a Letizia si el Rey lo hubiera pedido"

La estadounidense Wallis Simpson ha pasado a la historia como la mujer por la que Eduardo VIII de Inglaterra renunció al trono. Felipe VI no hubiera hecho lo mismo por Letizia.

Si el Rey y las Cortes hubieran dicho que no a que el entonces príncipe Felipe pudiera casarse con una periodista plebeya y divorciada como Letizia, él habría renunciado a casarse con ella y a su amor.

La revelación llegaba el pasado mes de junio, cuando la periodista Pilar Urbano revelaba en Chester a Risto Mejide el bombazo. La conversación tuvo lugar dos noches antes de que se produjera el enlace, aquel 22 de mayo del año 2004. Felipe y Letizia estaban a punto de contraer matrimonio y el sucesor de la Corona en aquel momento llamó a Pilar para confesarle lo feliz que era al poder casarse por amor con Letizia. Le contó, además, que antes de dar el paso, obtuvo la aprobación de todo su entorno y la periodista le pregunto, ¿y si los reyes se hubieran interpuesto en esta relación? "Entonces habría renunciado a Letizia", contestó el hoy Monarca.

Lea también: La tremenda bronca de Felipe VI a Pedro Sánchez en la capilla ardiente de Rubalcaba

Este miércoles 22 de mayo, día del 15º aniversario de la boda de la ex presentadora del Telediario y el único hijo varón de don Juan Carlos y doña Sofía, algunos medios lo han recordado.

Periodista y escritora, especializada en Casas Reales, Pilar Urbano contaba así su experiencia. "Le pregunté: '¿Renunciaría al trono?'. Y él me dijo: 'No, a Letizia, aunque se hubiese abierto la tierra ante mis pies"ha desvelado la conocida periodista. "Me dijo que él había nacido con un destino que era reinar y en eso le habían educado. Si renunciase a lo que es mi destino sería traición", recuerda Urbano.

La biógrafa de doña Sofía evocaba así su conversación con el futuro Rey de España: "Recuerdo la noche de antes de la boda. El entonces príncipe Felipe me llamó y me hizo unas confidencias en la víspera. Él me pidió que las difundiera. Fueron 20 minutos de conversación, pero me dijo que él no había hecho ningún ultimátum a los Reyes diciendo que o Letizia o nada. También me dijo que a medida que se fue ilusionando fue haciendo consultas y catas. Primero en la familia, en sus hermanas, en las tías, personajes importantes de la vida pública. Y vio que la gente lo veía bien y se iba ilusionando. Empezó diciendo soy el hombre más feliz del mundo porque puedo hacer lo que más deseo que es casarme con Letizia".