Nuria Roca, Isabel Jiménez, Edurne... Las famosas arropan a Sara Carbonero tras anunciar que tiene cáncer

Sara Carbonero ha recibido una aluvión de cariño y buenos deseos a través de las redes sociales tras anunciar que ha sido operada de un tumor maligno de ovarios. Nuria Roca, Isabel Jiménez o Edurne, entre otros, le mandaron ánimos.

"Cuando aún no nos habíamos recuperado de un susto, la vida nos ha vuelto a sorprender. Esta vez me ha tocado a mí, esa dichosa palabra de 6 letras que todavía me cuesta escribir. Hace unos días en una revisión, los médicos me vieron un tumor maligno de ovario y ya he sido operada. Todo ha salido muy bien, afortunadamente lo hemos pillado muy a tiempo pero todavía me quedan unos meses de lucha mientras sigo el tratamiento correspondiente. Estoy tranquila y con la confianza de que todo va a salir bien". Este fue el anuncio de Sara Carbonero este martes en Instagram.

El primero en comentarlo fue su marido, Iker Casillas: "Ningún mar el calma hizo buen marinero". Después, Laura Escanes, Vanesa Martín, Beatriz Luengo, Tamara Gorro, Nagore Robles... Todas quisieron mandarle su cariño a la periodista manchega.

Sin duda, entre tantos y tantos mensajes había algunos muy especiales para Sara, como el de su hermana Irene o el de Isabel Jiménez, su mejor amiga: "Mi luz bonita... Qué valiente eres".

Tania Llasera ("Mucha fuerza"), Cristina Pedroche ("Mucho ánimo, preciosa"), Carlota Corredera ("Toda mi energía y cariño para cruzar esta tormenta"), Alba Carrillo ("Ánimo, Sara"), Roberto Leal ("Toda la fuerza del mundo"), Feliciano López ("Mucha fuerza, Sara"), Carles Puyol ("Ánimo, no dudes de que todo saldrá bien"), Alejandro Sanz ("Todos estamos contigo, esperando para ver cómo te recuperas"), Paula Echevarría ("Tú eres más fuerte que esta y mil tormentas juntas. Te quiero"), Hiba Abouk ("Ánimo bonita, todo saldrá bien)... Todos se unieron a la ola de solidaridad con la mujer de Casillas, que está atravesando el momento más delicado de su vida.