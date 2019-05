Georgina Rodríguez deslumbra en Cannes con la mítica joya del Titanic

La novia de Cristiano Ronaldo debutó este martes en La Croissette de Cannes como una auténtica estrella de Hollywood con escotazo y collar de diamantes idéntico al Corazón del mar, la mítica joya del Titanic.

Espectacular. Así fue la llegada de Georgina Rodríguez a la alfombra roja del Festival de Cannes, donde posó por primera vez y en solitario. Lo hizo con un impresionante vestido del diseñador tunecino Ali Karoui, de estilo clásico pero muy sexy y ajustado. La parte superior, a modo de corsé, dejaba al descubierto los hombros de la modelo y le otorgaba un generoso escote que brillaba gracias a un collar de diamantes y zafiro idéntico al Corazón del mar, la mítica joya de la película Titanic que la protagonista, Rose (interpretada por Kate Winslet) lanzaba al océano para despedirse de su amado Jack (Leonardo Dicaprio). Esta joya, como el resto que lució Georgina, eran de Chopard.

Precisamente Dicaprio fue uno de los protagonistas de la noche, junto con Brad Pitt y Margot Robbie. Los tres actores presentaron la última película de Quentin Tarantino, Once upon a time in Hollywood.

Estuvieron acompañados por Chiara Ferragni, Karolina Kurkova, Brooklyn Beckham y Hana Cross o Winnie Harlow, entre otros.