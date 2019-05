Trío de guapos en Cannes: Brad Pitt, Margot Robbie y DiCaprio arrasan

El ex de Angelina Jolie compitió en sex appeal con otro guapo de Hollywood, Leo DiCaprio. Acompañados por la actriz Margot Robbie, presentaron la película Once Upon a time in Hollywood, de Quentin Tarantino, en el Festival de Cannes.

Brad Pitt parece haber firmado un pacto con el diablo. Como en la película El curioso caso de Benjamin Button, cada vez está más joven. No parece que su lozanía sea producto de ningún tipo de retoque estético. Su ruptura con Angelina Jolie, al contrario que a ella, le ha sentado muy bien.

A pesar de tener 55, años, 11 más que Leonardo DiCaprio, observándoles en la alfombra roja de Cannes junto a Margot Robbie no es fácil decidir cuál de los dos muestra un aspecto más juvenil y lozano.

Este trío de grandes estrellas protagoniza la última película de Quentin Tarantino, Once Upon a time in Hollywood, una película de casi tres horas que versa en parte sobre el asesinato de Sharon Tate, esposa de Roman Polansky, a manos de la familia Manson en el año 1969. La realidad se mezcla con la ficción y aunque Tarantino ha pedido que no se hagan spoilers, Brad y Leo interpretan respectivamente a un actor con graves problemas y a su mejor amigo.

Han transcurrido 25 años desde que Tarantino se llevara la Palma de Oro con Pulp Fiction y este nuevo filme podría superar el éxito de aquella legendaria película.

Margot, que interpreta a Sharon Tate, eligió para la ocasión un look muy francés: una pequeña túnica sin mangas de Chanel que combinó con unos pantalones brillantes. El conjunto no era de esta temporada, sino de la colección primavera verano de 2011. Estaba absolutamente soberbia.