Sara Carbonero desvela que ha sido operada de un cáncer de ovarios

Sara Carbonero no atraviesa a sus 35 años por su mejor momento: tras el infarto de Casillas, ahora es ella la que pasa por el quirófano.

La periodista ha anunciado a través de su cuenta de Instagram que recientemente ha sido intervenida de urgencia tras descubrírele un tumor maligno en el ovario y que afortunadamente todo ha salido bien.

La operación se produce semanas después de que su marido sufriese un infarto mientras entrenaba con su equipo en Oporto.

Íker Casillas sintió un fuerte dolor en el pecho que le alertaba de que algo grave le estaba pasando. Inmediatamente pararon la sesión y le sacaron del campo en camilla, ingresando de urgencia tras realizásele unas pruebas. Sufrió un infarto agudo de miocardio.

En la publicación, Sara Carbonero ha puesto un fragmento del escritor japonés Haruki Murakami y junto a la imagen un texto escrito por Sara Carbonero, donde se puede leer: "Cuando aún no nos habíamos recuperado de un susto, la vida nos ha vuelto a sorprender. Esta vez me ha tocado a mí, esa dichosa palabra de 6 letras que todavía me cuesta escribir. Hace unos días en una revisión, los médicos me vieron un tumor maligno de ovario y ya he sido operada. Todo ha salido muy bien, afortunadamente lo hemos pillado muy a tiempo pero todavía me quedan unos meses de lucha mientras sigo el tratamiento correspondiente. Estoy tranquila y con la confianza de que todo va a salir bien. Sé que el camino será duro pero también que tendrá un final feliz.

Cuento con el apoyo de mi familia y amigos y con un gran equipo médico. Aprovecho para pedir desde aquí a mis compañeros periodistas el respeto y la comprensión con los que siempre me habéis tratado, especialmente en estos momentos tan difíciles y delicados para mí y mi familia."

La periodista Sara Carbonero ha tenido que ser ingresada y operada de un tumor maligno cuando no hace ni tres semanas que el portero sufrió un infarto de miocardio tras un entrenamiento con el Oporto, un problema que se resolvió satisfactoriamente pero que ha obligado al guardameta a dejar el fútbol activo a los 38 años.

Ahora es la presentadora la que ha tenido que ser operada en Madrid. En las imágenes difundidas por la revista Semana, que adelanta su portada de este miércoles en su web, vemos a Sara Carbonero con un semblante serio. No es para menos: tras el susto con su pareja, Iker Casillas, ahora tuvo que enfrentarse ella a pasar por el quirófano.