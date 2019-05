Ana Obregón pierde la cartera en Masterchef y trata de ladrones a sus compañeros

El paso de Ana Obregón por Masterchef se ha convertido en una verdadera pesadilla en la cocina.

La bióloga de 64 años no es la concursante más fácil de llevar, ni la más agradable para sobrellevar el día a día. Hay quien includo afirma que "está dando problemas en las grabaciones del reality de TVE". Nos cuentan que "suele quejarse" y además "está muy pesadita porque no para de recordar su trayectoria al equipo y compañeros", asegura una fuente que ha tenido acceso a las grabaciones.

Con todo, a la ex de Alessandro Lequio la soportaban como podían el resto de sus compañeros, asumiendo que ella es así, hasta que un hecho muy desagradable ocurrió. La semana pasada no encontraba la cartera e insinuó que alguien la había robado y que amenazaba con abandonar el programa. Tras montar el pollo, apareció la cartera entre sus pertenencias.

No se tiene constancia de que haya pedido disculpas por el dislate pero en puede que lo haya hecho. Eso sí, fuentes del entorno de alguno de sus compañeros nos explican que aunque harán todo lo posible por olvidar el chusco momento de la desconfianza, será difícil borrar la imagen de Ana Ogregón dando a entender con insinuaciones y muy mala educación que había ladrones en el equipo.

Curiosamente, cuando las cosasa han ocurrido al contrario, ella se ha sentido muy ofendida. Hace apenas tres meses, salieron a la luz unas imágenes en las que Ana Obregón vivía un incómodo momento en una tienda de Barcelona. La actriz abandonaba el establecimiento cuando saltaron las alarmas, por lo que la dependienta salió a su encuentro y ambas entraron juntas en la tienda de nuevo. Tras las imágenes, difundidas en Telecinco, algunos medios insinuaron que se trataba de un presunto robo, algo que la propia Ana desmintió con contundencia en las redes sociales.

La madre de Alessa Lequio empleaó su cuenta de Instagram para aclarar la situación: "Después de estar siete horas en el hospital con mi hijo me fui a pasear sola por Paseo de Gracia y entré a comprar en una tienda. Como le puede pasar a cualquiera, la dependienta que era encantadora, se dejó la alarma puesta. A mí en particular la situación me hizo mucha gracia", comenzaba diciendo Obregón.

Pero lo que ella no sabía es que alguien había grabado lo sucedido: "Recibo una llamada de Telecinco diciendo que tienen un vídeo escandaloso. No solo les aclaro la situación, sino que me pongo en contacto con la tienda y hablo con la dependienta. Esta conversación que vais a escuchar se la mande al director del programa que haciendo caso omiso de la verdad insinúa una situación bochornosa en su emisión el sábado para ganar audiencia", aseguraba Ana, que publicaba junto a su texto un audio de la charla telefónica que mantuvo ella misma con la dependienta tras el incidente.

Obregón acabó indignada con lo publicado desde entonces: "Varias revistas y periódicos se han hecho eco confirmando una situación escandalosa, bochornosa y lo que es peor, ¡diciendo que me lo había llevado sin pagar! En estos momentos difíciles y de tanto dolor en mi vida, no voy a consentir esa falta de respeto y de humanidad. ¡Aquí os dejo la verdad!", finalizaba Ana, quien está volcada en el cuidado de su hijo Aless desde que se le diagnosticó cáncer.